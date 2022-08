Drie Chinese partijleden steken hun nek uit met kritische boodschap

Kritiek binnen de Chinese Communistische Partij moet kunnen, belangrijke partijleden moeten minder verdienen en een nieuwe persoonlijkheidscultus moet voorkomen worden. Die gewaagde boodschap brengen drie senior-leden in een open brief aan hun partijgenoten, in de aanloop naar een cruciaal congres in het najaar.

Op dat partijcongres, waarschijnlijk in november, krijgt Xi Jinping naar verwachting een ongekende derde termijn als leider van het land. De drie leden noemen in hun brief de naam van Xi niet, maar hun oproep gaat wel in tegen de trend van de afgelopen jaren, waarbij hij geleidelijk een onaantastbare positie heeft gekregen. De brief is geplaatst op de Chinese website Weiquanwang, die opkomt voor mensenrechten.

Opmerkelijk is dat de drie, Dong Hongyi, Ma Guiquan en Tian Qizhuang, om te voorkomen dat een persoon op het schild wordt gehesen, sancties en strafmaatregelen voorstellen. ‘Zo niet, dan is het waarschijnlijk dat een persoonlijkheidscultus terugkeert en dat de tragedie van de Culturele Revolutie herhaald wordt.’ De drie verwijzen daarmee naar een van de donkerste periodes in de moderne Chinese geschiedenis, onder de toenmalige leider Mao Zedong.

Wijziging van de statuten

Nog wezenlijker is de oproep van de drie om de statuten van de CCP te wijzigen. De passage waarin nu staat ‘de partij is in alles leidend’, willen ze schrappen. Het is volgens hen niet de bedoeling dat de partij ‘onbegrensde macht’ kan krijgen. Ook deze zinsnede stamt uit de Culturele Revolutie en heeft in de huidige situatie ‘geen verdere betekenis’.

‘Het grootste probleem waar ons land nu voor staat is dat partijcomités te veel macht hebben en dat hun greep te ver reikt’, staat in de brief. Om hun pleidooi te ondersteunen verwijzen ze naar de ‘Marxistisch-Leninistische klassieken’ en de lijn van de voormalige leider Deng Xiaoping, die economische hervormingen doorvoerde.

Ook de inkomsten van belangrijke partijleden zijn een steen des aanstoots. ‘Dat tast de geloofwaardigheid van de partij ernstig aan’ schrijven de drie over de grootverdieners. De inkomensverschillen in China, officieel nog altijd een communistisch land, zijn groot en ze zijn de afgelopen decennia alleen maar toegenomen.

Het ligt voor de hand dat de drie opgepakt zullen worden nu ze deze boodschap hebben verspreid. Volgens Weiquanwang staan ze al onder verscherpt toezicht. Tian Qizhuang, een gepensioneerde schrijver die al eerder in problemen kwam door zijn kritische opstelling, staat klaar om een aanklacht aan te vechten. “Als ze echt achter me aankomen, begin ik direct een hongerstaking”, zegt hij tegen de Amerikaanse website Radio Free Asia.

