Dreigt er een conflict tussen sjiitische groepen? Vier vragen over het geweld in Irak

Maandagmiddag sloeg de vlam in de pan: toen de invloedrijke sjiitische leider Muqtada al-Sadr aankondigde zich terug te trekken uit de politiek trokken honderden van zijn aanhangers naar het centrum van Bagdad en bestormden het regeringspaleis.

In de daaropvolgende gevechten met Iraakse veiligheidstroepen en rivaliserende sjiitische groeperingen, die de hele nacht doorgingen, vielen volgens Iraakse autoriteiten uiteindelijk dertig doden en honderden gewonden.

De angst dat het land een nieuwe geweldsspiraal zou worden ingetrokken werd voorlopig gesust toen Sadr dinsdag in een televisietoespraak zijn aanhangers opriep zich terug te trekken. “Mijn excuses aan het Iraakse volk”, verontschuldigde hij zich. “Ik hoopte op een vredige demonstratie, niet een met raketten en wapens.”

Hoe kwam het tot dit geweld? Vier vragen over een dodelijke 24 uur, en de onderliggende spanningen.

Wie is Muqtada al-Sadr?

Dat Muqtada al-Sadr ooit bekend werd, heeft hij vooral aan zijn vader te danken, grootayatollah Mohammad Sadiq al-Sadr. Hij was een prominente sjiitische geestelijke en vooraanstaand criticus van het regime van dictator Saddam Hussein, en werd in 1999 vermoord. Waarschijnlijk door datzelfde regime.

Na zijn dood bleef Muqtada al-Sadr de beweging van zijn vader, de Sadristen, aanvoeren, hoewel hij volgens sommigen niet veel meer was dan ‘de zoon van’. Een leven als religieuze geleerde leek niet voor hem weggelegd; hij zou tijdens zijn opleiding meer gecharmeerd zijn van videospelletjes dan van theologische vraagstukken.

Muqtada al-Sadr en zijn vader Mohammed Sadiq al-Sadr op een billboard in Sadr City, Bagdad. Beeld ANP / EPA

Met de Amerikaanse inval in Irak in 2003 kreeg Sadr opeens internationale bekendheid. Hij richtte het ‘Mahdi-leger’ op, een militie die het offensief inzette tegen de coalitietroepen. Later werd het Mahdi-leger omgevormd tot een nieuwe militie. Die ‘Vredescompagnieën’ vochten tegen Islamitische Staat en zijn nog altijd actief.

Met een enkel bevel lukt het Sadr nog altijd om honderdduizenden volgelingen op de been te krijgen, iets wat de laatste jaren een nuttig politiek drukmiddel is gebleken. Hoewel Sadr zich graag afzet tegen de ‘corrupte politieke elite’ is hij al jaren onderdeel van die elite, en wordt zijn beweging zelf ook beschuldigd van corrupte praktijken.

Waarom brak er nu zulk heftig geweld uit?

Na maanden van politiek getouwtrek tussen Sadr en een alliantie van pro-Iraanse sjiitische partijen over het vormen van een nieuwe regering, waren de spanningen tussen beide partijen hoog opgelopen. Met de verkiezingen van vorig jaar won Sadr de meeste zetels, maar een meerderheidscoalitie vormen lukte hem niet. En samenwerken met zijn sjiitische rivalen weigerde hij. In juni stapte zijn politieke beweging uit het parlement.

Veel Irakezen vreesden al langer dat het uiteindelijk op geweld zou uitlopen, wat maandag na Sadrs aankondiging dat hij uit de politiek zou stappen ook gebeurde. Dat deed hij onder andere omdat het corrupte systeem volgens hem niet goed aangepakt zou worden.

Familieleden van een man die omkwam tijdens de gevechten in Bagdad rouwen om zijn dood, voorafgaand aan zijn begrafenis. Beeld AP

Het mobiliseren van zijn achterban is een van Sadrs favoriete strategieën in de machtsstrijd tussen hem en zijn politieke rivalen. Zo kan Sadr laten zien hoeveel macht hij nog altijd heeft, en hoe moeilijk hij het zijn tegenstanders kan maken. Zijn aanhangers hebben de laatste maanden het Iraakse parlement al twee keer bestormd om te voorkomen dat een lid uit het pro-Iraanse kamp benoemd zou worden als premier. Maar ditmaal had Sadrs actie erg bloedige gevolgen voor zijn aanhang; een groot deel van de doden die maandag en dinsdag vielen waren lid van Sadrs beweging.

Hoe zit het met die rol van Iran?

Sinds de Amerikaanse inval in Irak heeft Iran de eigen invloed in het buurland langzaam kunnen uitbouwen, hoewel er vanuit Irak de laatste jaren steeds meer tegengas wordt gegeven. Een van de belangrijkste ingangen voor Iran is een groep pro-Iraanse sjiitische milities die een belangrijke rol speelden in de strijd tegen Islamitische Staat. De milities onderhouden nauwe banden met de Iraanse Revolutionaire Garde, de elite-eenheid van het Iraanse leger. Sinds 2018 zijn deze milities officieel opgenomen in de Iraakse veiligheidsdiensten. Iran heeft daardoor aanzienlijke invloed op het Iraakse veiligheidsapparaat gekregen.

Een recente poging vanuit Iran om Sadr de Iraanse invloedssferen binnen te trekken liep op niks uit, blijkt uit een recent rapport van Reuters. Esmail Ghaani, het hoofd van de Quds-eenheid (de elitetroepen van de Revolutionaire Garde) bracht een bezoek aan Sadr in de zuidelijke stad Najaf. “Wat heeft Iraakse politiek met jou te maken?”, zou Sadr hem volgens een van de aanwezigen hebben toegebeten. “We willen niet dat jij je ermee bemoeit.”

Ligt er een groter intra-sjiitisch conflict op de loer?

Nu Sadr zijn aanhangers heeft opgeroepen zich terug te trekken lijkt er voorlopig een einde te zijn gekomen aan het geweld. Maar dat betekent niet dat de onderlinge spanningen zijn verdwenen. Sterker nog, met de gevechten van de laatste twee dagen zijn deze alleen maar verder toegenomen.

Het Iraakse Hooggerechtshof zou dinsdag een uitspraak doen over de vraag of het Iraakse parlement moet worden ontbonden en of er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Hooggeplaatste sadristen hadden hierover klachten ingediend en eisten een nieuwe stembusgang.

Maar gezien de onrust in het land heeft het hof de uitspraak uitgesteld. De uitspraak zou voor nieuwe demonstraties, en voor nieuw geweld tussen beide sjiitische groeperingen kunnen zorgen. Wanneer het hof nu uitspraak zal doen, is nog niet bekend.

