Onder voorwaarden

Draghi wil alleen bij herstel vertrouwen als premier aanblijven

Beeld AP

Mario Draghi is bereid aan te blijven als premier van Italië, maar alleen als er eenheid is binnen de coalitie en het vertrouwen is hersteld. Hij deelde zijn voorwaarden woensdag in het parlement, waar hij van president Sergio Mattarella moet proberen zijn regering te redden.