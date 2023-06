Doorbraak: Europa gaat migratie samen aanpakken

Na jaren van onderling geruzie zijn de Europese ministers van asiel en migratie het donderdagavond eens geworden over een gezamenlijke aanpak van migratie. Na een lange dag, waarin Duitsland aan de ene kant, en Italië en onder meer Nederland aan de andere ruzie maakten over de vraag naar welke landen mensen worden teruggestuurd, kwam er tegen negen uur toch een akkoord.

Alleen niet helemaal naar de zin van Nederland. De Nederlandse minister Eric van der Burg had graag gewild dat ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die weinig kans maken op een vluchtelingenstatus, aan de grens zouden worden vastgezet. Hij is bang dat families hun kinderen vooruit sturen zodra bekend is dat die snel kunnen doorreizen, zodat de rest van de familie later via de regels voor gezinshereniging kan komen.

Maar de andere landen vonden, net als overigens een deel van de Tweede Kamer, dat kinderen niet vastgezet kunnen worden. Tot op het laatste moment bleef Van der Burg zijn punt herhalen, maar het had weinig effect.

20.000 euro

In de nieuwe aanpak is ‘solidariteit’ het sleutelwoord. Landen waar weinig migranten aan land komen, spreken af om een vooraf bepaald aantal mensen over te nemen. Doen ze dat niet, dan betalen ze 20.000 euro voor de opvang van die persoon.

De nieuwe afspraken gaan ook uit van een rigoureus ander asielbeleid, waarbij mensen die in Europa arriveren razendsnel in twee groepen worden verdeeld. Wie uit een land komt waaruit maar weinig asielverzoeken worden ingewilligd, komt in de snelle procedure. Die speelt zich af in een gesloten centrum, dicht bij de aankomstplek. Is de uitkomst negatief, dan volgt een uitzetting.

Knelpunt

Het was donderdag lange tijd niet zeker of Duitsland zich over zijn bezwaren heen kon zetten. De Duitse minister Nancy Faeser vond het belangrijk dat afgewezen asielzoekers alleen kunnen worden teruggestuurd naar een land dat te boek staat als ‘veilig’. “Dat heeft een hoge prioriteit voor onze regering”, zei Faeser.

De opdracht om dat te zeggen had Faeser meegekregen van de Duitse Groenen, een regeringspartij in Duitsland. Het was een domper in de onderhandelingen. Italië, Griekenland, maar ook Nederland, Oostenrijk en Denemarken, willen juist graag dat het areaal aan landen waar asielzoekers naartoe teruggestuurd kunnen worden, zo breed mogelijk blijft. “Dit is voor ons een knelpunt”, zei de Italiaanse immigratieminister Matteo Piantedosi.

Dat hun beider opvattingen nogal botsten, ontdekten tegelijk ook de regeringsleiders van Duitsland en Italië. Op hetzelfde moment dat de ministers overlegden, zaten zij samen in Rome aan de lunch. Na afloop waren de verhoudingen duidelijk. “Zonder Italië kan Duitsland geen migratiepolitiek opbouwen”, zei de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

Tunesië op zwart zaad

De afspraken waarover de ministers nog langer moeten doorpraten zijn maar een deel van de plannen om migratie te beperken. Er wordt ook gewerkt aan afspraken met Tunesië, dat op zwart zaad zit en mogelijk bereid is om de uittocht van mensen via zijn kustlijn te verhinderen als daar miljarden uit Europa tegenover staan.

Hoe ver het staat met de afspraken over dat deel is niet bekend, maar het gegeven dat de Nederlandse premier Rutte, zijn Italiaanse collega Meloni en Europees Commissievoorzitter Von der Leyen aanstaande zondag naar Tunis vertrekken, is mogelijk een teken dat de onderhandelingen al ver zijn.

