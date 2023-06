Door opgeblazen dam is Oekraïne een aanvalsroute voor zijn lente-offensief kwijt

Een oorlogsmisdaad is het in ieder geval. Het opblazen van de Kachovka-stuwdam en bijbehorende waterkrachtcentrale, dinsdag in de vroege uren, is voor Oekraïne een economische en een ecologische ramp. Zo’n 20.000 inwoners moeten hun huizen en akkers verlaten.

Volgens Rusland zat Oekraïne erachter, reden waarom Moskou de zaak wil voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad. Logischer is dat Rusland verantwoordelijk is. Kiev waarschuwde al in oktober dat de Russen de door hen bezette dam wilden opblazen. Daarvoor moet je in de wand heel veel springstof laten exploderen, benadrukken de Oekraïners.

Een variant op de tactiek van de Hollandse Waterlinie

Het opblazen van de dam is waarschijnlijk een variant op de tactiek van de Hollandse Waterlinie: op verdronken aarde is een Oekraïense opmars vanaf Cherson richting de Krim of de stad Melitopol voorlopig van de baan. Zolang Oekraïne daar niet doorheen kan met legervoertuigen, kan Rusland een deel van zijn troepen elders inzetten.

Rusland maakt zich grote zorgen over het langverbeide offensief. Oekraïne benadrukt dat het zijn eigen bevolking wil bevrijden van de terreur, de martelingen en de gedwongen deportaties en hersenspoeling van kinderen. Tegelijkertijd moet Kiev zijn bondgenoten tonen dat het dankzij hun steun territorium kan heroveren.

Al is op de grond nog niet heel veel te merken, analisten menen dat de eerste fase van het offensief al gaande is. Amerikaanse functionarissen meldden tegenover The New York Times, op grond van satellietbeelden en door Kiev verstrekte informatie, dat Oekraïense troepen druk bezig zijn zich te positioneren.

Oekraïne probeert zwakke plekken te vinden in de Russische linies

Ook de artilleriebeschietingen op Russische aanvoerlijnen en depots passen in het beeld, evenals de aanvallen van pro-Oekraïense Russen in de Russische provincie Belgorod. Met ‘gewapende verkenningen’ langs het duizend kilometer lange front probeert Oekraïne zwakke plekken te vinden in de linies waar de Russen zich al maandenlang hebben ingegraven.

In de provincie Donetsk wordt wel zwaar gevochten. Bij Bachmoet heeft Oekraïne hoger gelegen terrein heroverd sinds huurlingenleger Wagner de stad overdroeg aan het reguliere Russische leger. Rusland claimde maandag een grote aanval te hebben afgeslagen in het zuidwesten van Donetsk. Daarbij zouden 1500 Oekraïense militairen het leven hebben gelaten en meer dan honderd tanks en pantservoertuigen zouden zijn vernietigd.

Zowel Oekraïense als Russische bronnen bestrijden dat en melden daar juist bescheiden successen voor Oekraïne. Van een grootscheepse aanval, waar dan ook, is nog geen sprake, benadrukt Kiev.

