Door de oorlog zijn de voedselprijzen exorbitant hoog, vrees voor broodrellen

In Egypte wordt met argusogen gekeken naar de torenhoge prijzen voor tarwe, mais en zonnebloemolie. Maar niet alleen daar: arme landen als Soedan, Kenia, Nigeria, Libanon, Jemen, Irak, en zelfs het rijkere Turkije voorzien grote problemen. De voedselzekerheid komt in het gedrang en daarmee neemt sociale en politieke onrust toe. In Soedan zijn al broodrellen.

Rusland en Oekraïne gelden als de ‘broodmand’ van de wereld: normaal leveren ze 30 procent van alle tarwe wereldwijd. Maar de oorlog heeft de export stilgelegd en de prijzen – die al aan het stijgen waren – zijn in korte tijd met meer dan 50 procent omhooggeschoten. De prijs van tarwe zit nu rond het hoogste niveau sinds 2011, toen mede door die exorbitante broodprijzen de Arabische lente uitbrak in Egypte, Libië en Tunesië. Dat resulteerde in volksopstanden die verschillende regeringen omverwierpen.

Tekort aan zonnebloemolie

Ook de prijzen van maïs en zonnebloemolie en -pitten zijn in enkele weken in een steile lijn omhooggegaan. Zelfs in Europa is er nu al een tekort aan zonnebloemolie, in arme landen essentieel als kookolie. “De voorraad zonnebloemolie bedraagt wereldwijd nog hooguit zestig dagen, dat is heel weinig. Veel van de voorraden aan tarwe, maïs en zonnebloemolie liggen in opslagloodsen in Oekraïne en kunnen daar niet weg door de Russische blokkade van havens aan de Zwarte Zee”, zegt Rob Vos vanuit de Verenigde Staten. Hij is directeur markten van het gezaghebbende International Food Policy Institute.

Ervan uitgaande dat tarwe, mais en zonnebloemolie onder de huidige omstandigheden Oekraïne niet uitkomen, is de voorraad nog veel kleiner dan zestig dagen. Daarbovenop komt dat de boeren in Oekraïne de juli-oogst waarschijnlijk niet van het land kunnen halen, omdat velen van hen zijn gevlucht. Tegelijkertijd kan Rusland zijn voorraden niet meer exporteren. Daarmee lijkt het einde van de prijsstijgingen nog niet in zicht.

“De hoge olieprijs en tekorten aan kustmest uit Rusland zorgen dat voedsel nog duurder wordt”, waarschuwt Vos bovendien. “Elders produceren vergt een flinke omslag en investeringen van boeren in landen als Verenigde Staten en Canada, en dat resulteert pas over geruime tijd in een hogere productie.”

Spanningen lopen op

Ondertussen lopen de spanningen in diverse landen al behoorlijk op. In Irak zijn in het arme zuiden een week geleden al de eerste voedselprotesten geweest. In Soedan, met een inflatie van 260 procent, is een tekort aan brood, dat ook nog eens erg duur is, aanleiding geweest voor grote demonstraties. “Broodrellen ontstaan meestal in een politieke context waar al veel andere zaken mis zijn in een land”, zegt Vos. In Soedan pleegde het leger eind vorig jaar een staatsgreep; nu vallen de demonstraties tegen de junta samen met broodprotesten.

In Kenia waren er al voedselprotesten vóór de oorlog in Oekraïne begon en daarna zijn de prijzen van kookolie en brood nog veel verder gestegen. De hashtag #lowerfoodprices is dagen trending geweest. De Keniaanse regering wordt falen verweten omdat ze niet heeft ingegrepen.

