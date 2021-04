Door Caïro trekt vandaag een vorstelijke en zwaarbeveiligde parade van 22 mummies

Een koning blijft een koning, al is hij al een dikke 3500 jaar dood. Daarom wordt zaterdag in de Egyptische hoofdstad Caïro alles uit de kast getrokken voor een ‘gouden parade van farao’s’: de mummies van achttien koningen en vier koninginnen zullen van het ene museum naar het andere worden vervoerd, begeleid door zangers en dansers. Langs de route veel ceremonieel en beveiliging. Er wordt flink wat publiek verwacht en de dag wordt afgesloten met vuurwerk.

De mummies lagen in het oude Egyptisch Museum en verhuizen naar het nieuwe Museum van de Egyptische Beschaving, vijf kilometer verderop. Daar kunnen ze beter en met meer respect tentoongesteld worden in ruimtes die lijken op grafkelders. De bezoeker zal zich wanen in ‘de vallei der koningen’ in Luxor, waar de farao’s oorspronkelijk hun laatste rustplaats hadden.

De mummies zijn natuurlijk zeer kwetsbaar, dus kunnen ze niet zomaar in de versierde vrachtwagens gelegd worden die ze door de stad vervoeren. Ze liggen in capsules die gevuld zijn met stikstof om ze goed te conserveren. De wagens zijn voorzien van extra schokbrekers en gaten in de weg zijn gerepareerd, om de tocht zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het nieuwe Museum van de Egyptische Beschaving in Caïro. Beeld EPA

De farao’s zullen in historische volgorde passeren, de oudste als eerste. Dat is Seqenenre Taäa II, die heerste rond 1600 voor Christus. De rij wordt afgesloten door Ramses IX uit de twaalfde eeuw voor Christus. Dan is inmiddels de roemruchte Ramses II voorbijgekomen en ook Hatsjepsoet, de vrouw die farao werd.

De beroemdste farao is overigens niet van de partij. Toetanchamon ligt nog altijd in zijn eigen grafkelder – tentoongesteld in een vitrine, dat wel. De vele schatten die in zijn graf gevonden werden, krijgen volgend jaar een nieuw onderkomen: het Groot Egyptisch Museum bij de piramides van Gizeh. Met de nieuwe musea hoopt Egypte nog meer toeristen te lokken, zodra dat weer mogelijk is.

