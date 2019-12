Doodvonnis voor Pakistaanse oud-legerleider na lang vervlogen coup

Zo verdeeld als Pakistan destijds was over het autocratische bewind van legerleider Pervez Musharraf, zo verdeeld is het Zuid-Aziatische moslimland nu ook weer over zijn doodsvonnis, uitgesproken door een rechtbank in de hoofdstad Islamabad. Aanhangers van oud-premier Nawaz Sharif, die twee decennia geleden door de legerchef werd afgezet, prijzen de terdoodveroordeling voor onder meer hoogverraad. “Wij zijn blij met deze uitspraak”, aldus een woordvoerder.

Maar de van oudsher zeer invloedrijke strijdkrachten laten in een verklaring weten dat het vonnis in hun gelederen ‘met pijn en smart’ is ontvangen. Want een oud-legerleider ‘die het land veertig jaar diende en die in oorlogen vocht voor de verdediging van het land, kan natuurlijk nooit een verrader zijn’, mopperen de militairen.

Aartsrivaal India

Musharraf is een typische representant van Pakistans bevoorrechte militaire kaste. Omdat zijn vader diplomaat was, woonde hij een deel van zijn jeugd in de Turkse hoofdstad Ankara. Hij ging in 1964 bij het leger, nam deel aan twee oorlogen tegen aartsrivaal India, en klom snel op in de rangen.

De inmiddels 76-jarige generaal houdt van sigaren, bewondert de Franse keizer Napoleon en geldt als een zelfverzekerd man, die geen blad voor de mond neemt. “Ik ben geen gewone burger”, benadrukte hij in een tv-interview vlak voordat hij voor het eerst voor de rechtbank moest verschijnen.

Toen toenmalige premier Nawaz Sharif in 1999, na een mislukt militair avontuur tegen India, probeerde Musharraf te ontslaan als legerleider, was de generaal hem te snel af en pleegde een coup. Musharraf bleef daarna negen jaar aan de macht. De eerste jaren was hij redelijk populair, omdat de economie goed presteerde, de middenklasse groeide en hij de media liberaliseerde.

Steun brokkelde af

Maar hij stuitte ook al snel op verzet, onder meer van radicale islamisten, omdat hij zich na de aanslagen van 11 september 2001 aan de zijde van de Verenigde Staten schaarde in de zogenoemde ‘oorlog tegen het terrorisme’. Musharraf ontsnapte aan een reeks pogingen van terroristen om hem te vermoorden.

In 2007 brokkelde zijn steun af door verslechtering van de economie en doordat hij steeds meer in de clinch raakte met rechters en de oppositie. Toen oud-premier Sharif, die hij had afgezet, eind 2007 terugkeerde uit ballingschap, luidde dat dan ook het einde in van zijn bewind. Musharraf zag zich het jaar daarop gedwongen af te treden. En nadat Sharif in 2013 weer aan de macht was gekomen, werd de generaal aangeklaagd voor hoogverraad en ondermijning van de grondwet.

Bij verstek veroordeeld

Dat nu, na jaren van vertragingen, een doodsvonnis is uitgesproken tegen Musharraf is van groot symbolisch belang. Het is voor het eerst dat een militaire couppleger is veroordeeld in Pakistan. Maar of het vonnis ooit zal worden voltrokken, valt te bezien.

Want Musharraf werd bij verstek veroordeeld. Hij mocht in 2016 ‘om medische redenen’, een populair argument van Pakistaanse politici die willen ontsnappen aan vervolging, naar het buitenland vertrekken en woont tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten. In een recente internetvideo, opgenomen vanuit een ziekenhuisbed in Dubai, bezweert de oud-generaal zelf dat hij met zijn staatsgreep slechts de natie diende: “Ik nam besluiten voor de verbetering van het land.”

