Donorconferentie voor Jemen levert nog niet de helft van het gewenste bedrag op: ‘Dit komt neer op doodstraf’

De noodklok die de VN luidden voor het door honger geteisterde Jemen, heeft weinig opgebracht op de donorconferentie van maandag. Vorige week waarschuwde VN-secretaris-generaal António Guterres dat alleen wanneer buitenlandse donoren hun portemonnee snel trekken voor Jemen, een grote hongersnood kan worden afgewend. De VN vroegen om 3,2 miljard euro; 1,4 miljard werd gegeven.

Aan de donorconferentie in het Zwitserse Genève deden meer dan honderd landen mee, maar het was al vanaf het begin duidelijk dat deze minder zou opbrengen dan voorgaande jaren, terwijl de noden in Jemen alleen maar toenemen. De Verenigde Staten sprongen dit jaar met omgerekend 158 miljoen euro minder bij dan vorig jaar, net als de Saudiërs, die nu 357 miljoen hebben beloofd. Veel landen geven dit jaar minder uit vanwege de economische problemen door de coronacrisis. Een van de grote uitzonderingen op de conferentie was Duitsland, dat met 200 miljoen euro meer geld toezegde dan vorig jaar (114 miljoen).

Ontheemde Jemenitische kinderen en een vrouw in een kamp aan de rand van Sana’a, Jemen. Beeld EPA/YAHYA ARHAB

“Miljoenen Jemenitische kinderen, vrouwen en mannen hebben dringend hulp nodig. Het terugschroeven van de hulp komt neer op een doodstraf”, aldus een teleurgestelde Guterres. Hij noemde de opbrengst geen hulp, maar een ‘aanbetaling’. “Ik wil diegenen bedanken die ruimhartig hebben toegezegd, en ik vraag de anderen opnieuw te overwegen wat ze kunnen doen om de ergste hongersnood die de wereld in decennia heeft gezien, af te wenden.”

De burgeroorlog laait weer op

Volgens de VN dreigt nu voor de halve bevolking een voedseltekort – dit komt neer op zo’n 16 miljoen mensen – en verkeren er 50.000 op het randje van de dood. De VN waarschuwen dat 400.000 kinderen onder de vijf jaar mogelijk sterven aan acute ondervoeding.

De politieke situatie in het land verslechtert ook in rap tempo. De burgeroorlog, die al sinds 2014 gaande is, laait op. Op dezelfde dag van de donorconferentie begonnen de Houthi-rebellen met een nieuw offensief in de provincie Marib, de regio die op dit moment al de meeste ontheemden telt. De Houthis verwierpen ook de donorconferentie en met name de bijdrage van Saudi-Arabië, het land dat medeverantwoordelijk is voor de misère in Jemen. Saudi-Arabië greep in 2015 militair in het buurland in en sneed Jemen grotendeels van de buitenwereld af. De Houthis noemden de Saudische gift een poging hun straatje schoon te vegen.

De Verenigde Staten, die onder de presidenten Barack Obama en Donald Trump steun verleenden aan de Saudische oorlog, roepen nu Riyad tot de orde. President Joe Biden wil dat Saudi-Arabië de interventie staakt en dat de Houthi-rebellen hun offensief stopzetten. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei maandag dat de humanitaire crisis in Jemen alleen stopt als de oorlog eindigt.

Lees ook:

De VS zetten Houthi’s op terreurlijst met ‘desastreuse gevolgen voor Jemen’

Als het aan de Amerikaanse minister Mike Pompeo ligt, komen de Houthi’s op de lijst van terroristische groeperingen te staan. Dit kan desastreuse gevolgen hebben voor Jemens burgerbevolking.