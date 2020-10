Doen de Britten maandag open als Michel Barnier in Londen op de deur klopt?

Bediende Boris Johnson zich nou van een kanon of een proppenschieter? De Britse premier legde aan het begin van de middag een verklaring af over de voortgang van de onderhandelingen met Brussel, die zich in een cruciale fase bevinden. Vooraf was de vraag: trekt Johnson de stekker eruit, zoals hij vorige maand beloofde als er op 15 oktober geen akkoord zou liggen?

Het antwoord is dat hij zijn hand zogenaamd op het snoer heeft liggen, maar de stekker nog gewoon in het stopcontact zit. In bedekte termen (de woorden ‘no-deal’ nam Johnson niet in de mond) zei hij dat zijn land zich moet gaan opmaken voor een no-deal-brexit per 1 januari, als de overgangsperiode afloopt.

“Ze (de EU, red.) hebben het grootste deel van de laatste paar maanden geweigerd om serieus te onderhandelen”, zei Johnson. Daarbij herhaalde hij de oude Britse voorkeur voor een vrijhandelsovereenkomst zoals de EU die een paar jaar geleden ook met Canada heeft afgesloten. “Ik heb geconcludeerd dat we ons moeten voorbereiden op 1 januari met regelingen zoals die met Australië, gebaseerd op de simpele principes van mondiale vrijhandel”, aldus Johnson.

De EU heeft (nog) geen handelsakkoord met Australië, dus Johnson bedoelt handel volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie, met alle douanetarieven en quota die daarbij horen. “Nu is het tijd voor onze bedrijven, transporteurs en reizigers om zich voor te bereiden.”

‘Uiteraard bereid om te luisteren’

Dat klinkt als een harde breuk met de EU-onderhandelaars, maar zo heet wordt de soep ook niet gegeten. Op vragen van Britse media of Johnson nu echt de deur in het slot gooit, zei de premier: “Als er een fundamenteel andere benadering komt, zijn we uiteraard bereid om te luisteren.”

In Brussel, waar op hetzelfde moment de tweedaagse EU-herfsttop op zijn einde liep, waren de EU-leiders niet erg onder de indruk van Johnsons woorden. “Je kunt er bezorgd over zijn, maar je kunt ze ook positief lezen”, zei premier Rutte. “Ik lees ze positief, namelijk dat ook zij de gesprekken willen doorzetten. Als iedereen zegt dat er bewogen moet worden, dan is er kans dat dat ook gebeurt.”

De volgende gespreksronde tussen de onderhandelaars van de EU en het VK zou maandag moeten beginnen in Londen, en wat Brussel betreft verandert Johnsons verklaring daar niets aan. “De EU blijft werken aan een overeenkomst, maar niet tegen elke prijs”, zo twitterde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. “Ons onderhandelingsteam zal volgende week zoals gepland naar Londen gaan om deze onderhandelingen te intensiveren.”

Een EU-diplomaat zei tegenover het Britse persbureau Reuters: “Johnson zei niet dat hij wegloopt van de onderhandelingstafel. Dus dit is alleen maar retoriek.”

Even later zorgde een woordvoerder van de Britse premier voor nieuwe verwarring. “Het handelsoverleg is voorbij”, liet die weten. “De EU heeft dat in feite beëindigd door te zeggen dat zij haar onderhandelingspositie niet wil veranderen.”

EU schakelt over op nieuwe tactiek

Behalve dit politiek hoge spel ging het hier en daar ook nog over de inhoud. De drie grote struikelblokken in de onderhandelingen zijn al maandenlang dezelfde: eerlijke concurrentie op de EU-markt, toezicht op de afspraken en visserij.

Vooral dat laatste punt ligt gevoelig. De EU wil het liefst alles zo houden zoals het is, met ruime toegang voor onder meer Nederlandse en Franse vissers tot Britse wateren. Londen wil die visgronden weer helemaal voor zichzelf. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan niet weg te willen bewegen van die ‘maximalistische’ posities.

De EU lijkt nu over te schakelen op een nieuwe tactiek. De Franse president Macron suggereerde een niet-alledaagse link tussen visserij en de energiemarkt. Als de EU-vissers straks geen toegang meer hebben tot de Britse wateren, dan worden Britse leveranciers ook weggehouden van de lucratieve EU-energiemarkt. Macron zei verder: “Het is niet zo dat de gesprekken struikelen over vis, wat een Brits tactisch argument is, maar we struikelen over alles. Over alles.”

Dit weekeinde zal ongetwijfeld van alles gezegd en geroepen worden in zowel Londen als Brussel. Dan is het afwachten wat maandag gebeurt, als het EU-onderhandelingsteam onder leiding van Michel Barnier uit de Eurostar-trein stapt. Doen de Britten maandag open als Barnier op de deur klopt?

