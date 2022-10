Dodental loopt snel op na Russische raketaanval op steden Oekraïne

Middenin de maandagse ochtendspits kwamen in verschillende Oekraïense steden Russische raketten neer in parken en op drukke kruispunten. De aanval van maandagochtend wordt door Kiev gezien als een vergelding voor de explosie op de Krimbrug van het afgelopen weekend, waarvan Rusland de schuld legt bij Oekraïne. President Zelenski roept Oekraïners op om dekking te zoeken; er worden nog meer aanvallen verwacht.

In Kiev zijn minstens vijf raketinslagen gemeld, die tot nu 8 levens hebben geëist. Daarnaast zijn minstens 24 mensen zwaargewond. Het is niet bekend hoeveel mensen door de raketaanvallen zijn getroffen in andere steden. Naast Kiev werden ook de steden Charkov, Dnipro, Lviv, Ternopil, Zhytomyr en Zaporizja getroffen door raketten, waarbij in de laatstgenoemde stad een flat in vlammen opging.

Uitgebrande auto’s

De explosies begonnen ‘s ochtends vroeg en lijken opzettelijk gericht op drukke plaatsen tijdens de ochtendspits. Volgens de burgemeester van Kiev, Vitali Klytsjko, zijn kritieke kruispunten van autowegen in de binnenstad geraakt. Op sociale media verschijnen beelden van diepe kraters in het straatbeeld met uitgebrande auto’s ernaast.

De grootste explosie in Kiev vond plaats bij het Shevchenko-park, middenin de hoofdstad, dat wordt geflankeerd door het nationale museum en de nationale universiteit. Volgens president Zelenski is de aanval bedoeld als een symbolische vernietiging van Oekraïne. Hij noemt de Russische raketten ‘een poging om ons compleet van de kaart te vegen’.

Er verschenen kort na de eerste explosies onbevestigde berichten dat Zelenski’s ambtswoning zou zijn getroffen, maar de president stuurde kort na de eerste bominslagen via Telegram een bericht aan de inwoners van Oekraïne waarin hij hen maant te schuilen en hen sterkte wenst.

Hulpverleners en militairen zetten de getroffen locaties af. Beeld Getty Images

Delen van de getroffen steden zitten tijdelijk zonder elektriciteit of water. Voor heel Oekraïne geldt nog steeds het advies om binnen te blijven en te schuilen. De verwachting is dat de aanvallen maandag nog voort zullen duren.

Doelbewuste aanslag

Later op de dag komt in Moskou de Russische veiligheidsraad officieel bijeen om de explosie op de Krimbrug van afgelopen weekend te bespreken. Anders dan bij eerdere explosies op de Krim, zeggen de Russische autoriteiten nu niet dat het gaat om een ongeluk maar om een doelbewuste aanslag van Oekraïne op Russisch grondgebied - een beschuldiging die Kiev overigens ontkent. De raketaanval van maandagochtend lijkt het eerste deel van de Russische reactie.

