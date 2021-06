Dodental door instorten Antwerps gebouw stijgt naar vijf

Het dodental door het instorten van een gebouw in Antwerpen is gestegen naar vijf. Reddingswerkers vonden zaterdagmiddag de laatste slachtoffers. De twee personen waren niet meer in leven. Alle vermisten zijn nu gevonden.

In de wijk Nieuw-Zuid stortten vrijdag een schoolgebouw in aanbouw en steigers langs de gevels in. Op dat moment waren er bouwvakkers aan het werk. De operatie om slachtoffers te vinden en uit het puin te halen was erg hachelijk, omdat wat er nog van de constructie over is ook kan instorten.

De ravaga aan de Jos Smolderenstraat in Antwerpen. Beeld BELGA

De drie eerder geborgen slachtoffers waren bouwvakkers uit Portugal en Roemenië. Tien slachtoffers kwamen eerder levend onder het puin vandaan. Volgens Belgische media konden sommige bouwvakkers zichzelf in veiligheid brengen. Van de acht personen in het ziekenhuis liggen er drie op de intensive care.

De Belgische koning Filip bezocht zaterdagmiddag de plek van het ongeval. “Moed en sterkte aan de families en de naasten van de slachtoffers, veel beterschap aan alle gewonden”, aldus het koningshuis op Twitter. Ook worden alle betrokken hulpdiensten bedankt voor hun inzet.

Het bezoek van de koning viel samen met die van premier Alexander De Croo, provinciegouverneur Cathy Berx, binnenlandminister Annelies Verlinden en de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Ze werden op de hoogte gesteld van de stand van zaken, spraken met reddingswerkers en kregen een rondleiding.