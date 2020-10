Dodental aardbeving Egeïsche Zee naar 26, ruim 800 gewonden

Het dodental als gevolg van de aardbeving in de Egeïsche Zee is opgelopen naar 26. In het westen van Turkije kwamen zeker 24 mensen om het leven en raakten er ruim achthonderd gewond, melden de Turkse autoriteiten. Op het Griekse eiland Samos stierven twee tieners toen ze onder een instortende muur terechtkwamen.

Reddingswerkers zijn in de getroffen West-Turkse provincie Izmir nog druk bezig met het zoeken naar overlevenden in ingestorte en beschadigde gebouwen. Moskeeën zijn opengesteld om mensen die dakloos zijn geworden door de aardbeving voorlopig een plek te bieden.

De aardbeving met een kracht van 6,6 vond vrijdag aan het begin van de middag plaats. Het epicentrum lag voor de kust van Izmir en ten noorden van Samos.

In het westen van Turkije zijn verschillende gebouwen ingestort, waarbij zeker 24 mensen om het leven kwamen. Ook liggen er nog mensen onder het puin. Een kleine tsunami veroorzaakt door de beving kwam aan land bij het Seferihisar-district in het zuiden van de Turkse kustplaats Izmir. Ook het Griekse eiland Samos is getroffen door de beving, hier zijn twee middelbare scholieren om het leven gekomen toen ze werden bedolven onder het puin. Volgens lokale Turkse en Griekse media zijn gebouwen en wegen beschadigd.

De aardbeving ontstond vrijdagmiddag in het oosten van de Egeïsche Zee, en had volgens het seismologisch instituut in Athene een kracht van 6.7 op de schaal van Richter, terwijl het Amerikaans seismologisch instituut USGS spreekt over een kracht 7.0. Het epicentrum lag ten noorden van het Griekse eiland Samos, zo’n 17 kilometer van de kust van de Turkse provincie Izmir . De schokken waren tot in de Griekse hoofdstad en het eiland Kreta te voelen. Volgens de Turkse Autoriteit voor Rampen- en Noodhulpdiensten vonden de bevingen rond 12.50 uur (Nederlandse tijd) plaats op een diepte van 16,5 kilometer.

In paniek de straat op

De Turkse krant Daily Sabah meldt dat veel mensen in paniek de straat op zijn gegaan. Video’s en foto’s op de sociale media tonen zware schade aan sommige gebouwen in de provincie Izmir. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, schrijft op Twitter dat tot nu toe zes gebouwen zijn ingestort en dat er schade is aangericht aan andere gebouwen. Tot nu toe is volgens hem niets bekend over eventuele slachtoffers. Milieuminister Murat Kurum zegt dat er enkele mensen vastzitten onder het puin. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tweette dat hij bereid is te helpen “met alle middelen die onze staat ter beschikking staan”.

De locoburgemeester van Samos zei tegen de Griekse publieke omroep ERT dat “de muren van sommige huizen zijn afgebrokkeld en verschillende gebouwen beschadigd zijn”. Ook op Samos gingen veel mensen in paniek de straat op.

Turkije ligt in een van de meest actieve aardbevingsgebieden ter wereld. In 1999 werd het noordwesten van Turkije getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.4, waarbij meer dan 17.000 mensen omkwamen, onder wie 1000 in Istanbul. Een andere beving in 2011 in de zuidoostelijke provincie Van had meer dan 600 doden tot gevolg.

Rutte: wij willen helpen

Het kabinet is bereid om Griekenland en Turkije te helpen na de “heel zware” aardbeving in de Egeïsche Zee, verklaarde minister-president Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijke persconferentie. De premier sprak van een “verschrikkelijk bericht”.

“Als we kunnen helpen staan we beschikbaar”, zei Rutte. “Wij leven zeer mee met Turkije en Griekenland”, aldus de premier.