Doden, vermisten en veel schade door zware regenval in Duitsland

Een van zwaarst getroffen gemeenten is het dorpje Schuld in deelstaat Rijnland-Palts. De rivier de Ahr meandert normaal door het dorp, dat minder dan 1000 inwoners telt. Door de stortbuien trad de rivier buiten haar oevers en overspoelde het dorp. Zeker zes huizen zijn ingestort en er zijn nog meer huizen die op instorten staan. Op dronebeelden die zijn gemaakt is de ravage in het dorp goed te zien: overal ligt puin van de ingestorte huizen, wegen zijn geblokkeerd door brokstukken en omgevallen bomen. Door het vele water is de puin alle kanten op gedreven. Er zijn ook berichten van plunderingen.

Zo’n 30 kilometer verderop in Ahrweiler is de ravage ook groot. Er zijn al minstens 18 doden gevallen. De mensen gebruiken bezems en sneeuwscheppen om de modder uit hun huizen en winkels te vegen en scheppen. Michael Ahrend, een inwoner van Ahrweiler, zei tegen persbureau Reuters: “Ik was totaal verrast. Ik had verwacht dat het water op een dag binnen zou komen, maar niet zoals dit. Dit is geen oorlog, dit is simpelweg de natuur die van zich afslaat. Eindelijk, we zouden er veel meer aandacht aan moeten besteden.”

In Wuppertal is in de nacht van woensdag op donderdag het luchtalarm afgegaan. Mensen werden opgeroepen om hun huizen te verlaten, of in ieder geval een hogere verdieping op te zoeken. Het nabijgelegen stuwmeer zit overvol, waardoor een vloedgolf kan ontstaan. Een ander stuwmeer dat iets verderop ligt loopt al over. Daar zijn meer dan duizend mensen geëvacueerd.

Het Duitse dorpje Schuld is overspoeld door de rivier de Ahr. Beeld AFP

De Duitse landmacht helpt met de evacuaties

Zo is de situatie op veel plekken in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, twee deelstaten in het westen van Duitsland. In Euskirchen (Noordrijn-Westfalen) zijn 15 doden gevallen. Op verschillende plekken wachten mensen op de daken van hun huizen totdat ze geëvacueerd kunnen worden. Sommige plaatsen worden uit voorzorg al geëvacueerd, zoals Rheinbach, vlakbij Bonn, waar een dam dreigt door te breken. De Duitse landmacht helpt met de evacuaties.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is geschrokken van de omvang van de crisis en de berichten over hele dorpen die onder water staan: “Ik treur om hen, die in deze catastrofe hun leven verloren hebben. We weten het aantal nog niet, maar het zullen er veel zijn – sommigen in de kelder van hun huis, sommigen als brandweerman terwijl ze anderen in veiligheid probeerden te brengen. Mijn oprechte condoleance gaat uit naar hun families.”

Regen en overstromingen in België en Luxemburg België kent eenzelfde soort situatie als Duitsland. In Pepinster, ten oosten van Luik, zijn zeker tien huizen ingestort en zitten mensen op de daken van hun huizen te wachten tot ze geëvacueerd worden. Ook zijn in Luik alle bewoners langs de Maasoever geëvacueerd, omdat het water volgens de burgemeester misschien nog wel 1,5 meter hoger stijgt. In Verviers zijn vier mensen omgekomen door de hevige regenval. In Luxemburg heeft de regering een noodplan afgekondigd. Alle beschikbare hulpdiensten worden ingezet om mensen in veiligheid te brengen en de belangrijke infrastructuur te beschermen. De rivier Alzette, die door de stad Luxemburg stroomt, is buiten zijn oevers getreden, en ook de Moezel dreigt te gaan overstromen.

