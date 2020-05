Doden in India en Bangladesh door cycloon Amphan

Amphan kwam woensdag aan land in de dichtbevolkte Indiase staat West-Bengalen. Er werden windstoten tot 185 kilometer per uur gemeld en metershoge golven gezien. Volgens de lokale autoriteiten is de schade enorm. De zwaarst getroffen gebieden zijn volgens een hoge staatsfunctionaris moeilijk bereikbaar vanwege het hevige weer.

Schade als gevolg van de cycloon in Kolkota. Beeld REUTERS

In miljoenenstad Kolkata, de hoofdstad van West-Bengalen, vielen bomen en elektriciteitspalen om door de harde wind. In delen van de stad viel de stroom uit. In Bangladesh kwamen zeker vijf mensen om het leven door Amphan. Geschat wordt dat drie miljoen mensen in het land zonder stroom zitten.

Evacuaties bemoeilijkt door coronacrisis

De storm neemt af in kracht naarmate die landinwaarts trekt, meldt de Indiase nationale weerdienst donderdag. Naar verwachting gaat Amphan de komende twee dagen via Bangladesh richting de Himalaya en brengt fikse neerslag met zich mee. Er kan 200 millimeter regen vallen in Bangladesh en 300 tot 400 millimeter in het oosten van India. Het risico op overstromingen blijft groot.

Evacués woensdag in een opvangcentrum in de plaats Shyamnagar in Bangladesh. Beeld AP

De evacuaties worden zowel in India als Bangladesh bemoeilijkt door de coronacrisis omdat mensen uit angst voor besmettingen hun huis niet uit zouden willen. “Het is een uitdaging om mensen te evacueren en ondertussen te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt”, zei onderminister Enamur Rahman, die in Bangladesh gaat over rampenbestrijding eerder. Hij stelde dat het aantal opvangcentra veel hoger ligt dan gebruikelijk. Zo moet worden gezorgd dat het daar niet al te druk is.

In India, waar zo’n 500.000 mensen zijn geëvacueerd, waren sommige opvanglocaties vanwege de pandemie al in gebruik als quarantainecentra. Daarom worden mensen die vluchten voor de supercycloon ook opgevangen in andere gebouwen. De autoriteiten verstrekken daarbij mondkapjes aan evacués.