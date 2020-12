Doden, gewonden en veel schade na aardbeving in Kroatië: ‘Het lijkt hier Hiroshima wel’

Kroatië is opnieuw opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Tot nu toe kwamen daarbij zeven mensen om het leven; ook zijn er tientallen gewonden. Het zwaarst getroffen is Petrinja, een uur rijden ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb. Daar lag het epicentrum van de beving met een kracht van 6,2 op de Schaal van Richter. Het centrum van het stadje met zo’n 20.000 inwoners is grotendeels verwoest. Ook de naburige steden Sisak en Glina zijn zwaar beschadigd. In maart vernielde een aardbeving nog gebouwen in het historische centrum van Zagreb.

Bewoners van Petrinja waren dinsdag juist bezig de schade op te nemen van een flinke beving een dag ervoor, toen de aarde even na het middaguur opnieuw hevig begon te schudden. Op beelden van tv-zenders die al ter plaatse waren is te zien hoe daken instortten en auto’s onder het puin bedolven raakten. Ook in delen van Zagreb viel de stoom uit. Het vliegverkeer werd vanwege schade aan de verkeerstoren enige tijd onderbroken. Reddingswerkers zochten dinsdagavond nog naar slachtoffers onder het puin.

Bij de zwakkere beving van maandag werd het huis van Ankica Loncarevic uit Petrinja al verwoest. “Vannacht sliep ik bij een vriendin, en daar zou ik nu weer logeren, maar ook haar huis ligt nu in puin”, zei ze tegen de krant Jutarnji List. “Ik ga nu maar aan het leger vragen waar ik heen moet. Het belangrijkste is dat mijn hoofd nog op mijn schouders staat. Het is een geluk dat deze aardbeving ons niet onze slaap verrast heeft. Dan zou de hele stad zijn omgekomen.”

90 procent van de dorpsbewoners dakloos

Volgens burgemeester Darinko Dumbovic is zijn stad volledig verwoest. “Het lijkt hier Hiroshima wel, de helft van de stad bestaat niet meer. We hebben hulp nodig”, zei hij tegen staatszender HRT. Op tv was te zien hoe een jongen uit een bedolven auto werd gered. Vijf van de zeven omgekomen mensen kwamen uit een klein dorp in de buurt van Glina. Volgens de locoburgemeester is 90 procent van de mensen daar dakloos geworden.

Veel anderen durven uit angst voor nieuwe bevingen of naschokken hun huis niet in. Ook in Zagreb gingen tienduizenden mensen de straat op en ontstonden verkeersopstoppingen van mensen die weg wilden komen. De regering heeft de binnenlandse reisbeperkingen die golden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, opgeheven. Voor wie niet bij familie of vrienden terechtkan, werden onder meer verwarmde tenten neergezet.

Patiënten van de ziekenhuizen van Sisak en Petrinja, waar geen stroom en verwarming meer is, worden door het leger overgebracht naar andere ziekenhuizen. Onder hen zijn ook mensen met corona die aan de beademing liggen.

Beving in Tsjechië gevoeld

De beving werd ook in buurlanden Hongarije, Slovenië, Servië en Hongarije gevoeld; er kwamen zelfs meldingen uit Tsjechië. De EU, maar ook Bosnië, Servië en Noord-Macedonië hebben Kroatië hulp aangeboden. Slovenië heeft uit voorzorg een kerncentrale gesloten.

Op de Balkan vinden wel vaker aardbevingen plaats, ook krachtige die hele steden verwoesten. Een seismoloog zei op de Kroatische tv dat de aarde daar al tijden onrustig is en dat waarschijnlijk ook nog wel een tijdje zal blijven.

