Doden en miljardenschade door noodweer in Italië, maar de reservoirs zitten weer vol

Het is weer droog in Italië, maar dat betekent niet dat het gevaar in het noorden is geweken. Op dinsdag en woensdag is er in de regio Emilia-Romagna en delen van Toscane en De Marken zoveel regen gevallen dat rivieren nog steeds buiten hun oevers stromen. En geregeld zijn er nieuwe aardverschuivingen, modderlawines en dijkdoorbraken.

Door het noodweer hebben zeker negen mensen hun leven verloren; ze zijn verdronken in hun ondergelopen huizen of volgestroomde auto’s. Duizenden mensen zijn dakloos. In de nacht van woensdag op donderdag heeft de brandweer een bejaardentehuis moeten evacueren omdat overstroming dreigde. In de streek zijn ruim vierhonderd wegen onbegaanbaar. In de charmante binnensteden van Faenza, Cesena en Forlì gutste modderwater door de straten. In badplaats Rimini zijn hele stukken strand weggeslagen.

Verwoestend als een aardbeving

Hoe groot de schade is, is nog niet te overzien. Boerenvereniging Coldiretti meldt dat er in Emilia-Romagna zeker vijfduizend agrarische bedrijven zijn ondergelopen. Niemand weet hoeveel dieren er in hun stallen zijn omgekomen. Tienduizenden hectares met fruitbomen, groenten en graan staan blank. Stefano Bonaccini, de gouverneur van Emilia-Romagna, zegt donderdagochtend op televisie: “Het is alsof er weer een aardbeving heeft plaatsgevonden. De verwoesting is enorm, de schade loopt in de miljarden.”

Evacuatie van bewoners in het dorp Massa Lombarda, niet ver van Imola. Beeld AFP

In 36 uur tijd is er in de omgeving van Bologna ruim twee keer zoveel regen gevallen als normaal in de hele maand mei valt. “In zwaarder getroffen stadjes als Imola viel een hoeveelheid regen die daar gewoonlijk in drie maanden valt”, constateert meteoroloog Edoardo Ferrara van 3bmeteo.com.

Dat er nu ontwrichtende overstromingen zijn, komt niet alleen door de extreme regenval van dinsdag en woensdag. Begin mei kwam het water in diezelfde streek ook al met bakken uit de lucht – daarbij vielen toen twee doden. De rest van de maand is tot nu toe ook behoorlijk nat. Dat alles zorgde ervoor dat de grond en rivieren nauwelijks nog hemelwater kunnen absorberen. Ook onvoldoende onderhoud van dijken en een teveel aan bebouwing te dicht bij rivieren spelen een rol.

Klimaatverandering bereikt Italië

De Italianen zullen moeten wennen aan deze extreme regenval, waarschuwde de minister van Burgerbescherming Nello Musumeci woensdag. Hij zei: “De klimaatverandering heeft ook Italië bereikt. We moeten wennen aan hele lange periodes van droogte en hele korte periodes van intense regens. Wat nu in Emilia-Romagna is gebeurd, was al op Ischia gebeurd en kan overal in het land gebeuren.”

Ondergelopen landerijen in Budrio, bij Bologna. Beeld EPA

Afgelopen november maakte een overstroming op het zuidelijke eiland Ischia, in de Golf van Napels, twaalf dodelijke slachtoffers. De minister zei ook dat ‘niets meer zal zijn zoals het was’. “Ons watermanagement moet op de schop. Als we in een stad een distributie-netwerk van regenwater hebben dat in twaalf maanden 1000 millimeter kan verwerken, moeten we nu denken aan een systeem dat in 48 uur 500 millimeter moet absorberen.”

Omdat er sinds eind april in heel Italië bovengemiddeld veel regen valt, het vrij koel is en er in de Alpen weer sneeuw is gevallen, hoeven de Italianen wel iets minder bang voor een kurkdroge zomer te zijn. In de belangrijke rivier de Po staat nu drie keer zoveel water als in april. Grote bassins als het Lago Maggiore en het Comomeer lopen vol. De instantie die over de Po gaat, meldt: “Na een jaar van droogte is het scenario veranderd. We zijn optimistischer over de vooruitzichten voor wat betreft de beschikbaarheid van water.”

