Doden en gewonden bij vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland

De gewonden hebben allen brandwonden, meldt de regionale ambulancedienst. Tot nu toe zijn 23 mensen van het eiland gehaald. Er worden nog enige tientallen mensen vermist, maar het exacte aantal is niet bekend.

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zouden er rond de honderd mensen op of rond het eiland zijn geweest ten tijde van de uitbarsting. Dat aantal werd later door de politie bijgesteld naar 50. “Onze gedachten zijn bij de slachtoffers’’, zo zei ze op haar wekelijkse persconferentie.

Op dit moment is het voor reddingsploegen te gevaarlijk om het eiland te betreden, meldt het hoofd van de politie. “Het eiland is momenteel bedekt met as en vulkanisch materiaal”, laat John Tims weten, die de leiding heeft over de reddingsoperatie.

Op beelden van de uitbarsting is te zien dat de vulkaan rook en as honderden meters de lucht inschiet.

Nederlanders op het eiland

De doden en gewonden zouden uit verschillende landen afkomstig zijn. Of zich Nederlanders onder de slachtoffers bevinden, is nog niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt dat uit.

Volgens de New Zealand Herald liepen er vlak voor de uitbarsting, rond twee uur 's middags lokale tijd, mensen op het eiland, zo zou op beelden van een webcam te zien zijn. Een van gidsen die op het eiland werken, schrijft op Facebook dat hij net de vulkaan verliet toen die uitbarstte. Hij zegt dat collega’s, van een andere tour, nog op het eiland waren. “Ik hoop dat ze oké zijn.”

White Island ligt op zo’n 50 km ten noordoosten van het Noordereiland. Het eiland zelf is onbewoond, maar er worden wel toeristische rondleidingen gegeven. Boten van White Island Tours bevonden zich in de buurt van het eiland. Of daar ook slachtoffers zijn gevallen is niet bekend.

De Maori-naam voor White Island is Whakaari. Het is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland en heeft een beschermde status. Het eiland is vanwege zijn vulkanische activiteit, zoals rook en kokende modderpoelen, populair onder avontuurlijke toeristen.

#BREAKING An eruption is currently happening at White Island.https://t.co/SykEf8C4XU — nzherald (@nzherald) 9 december 2019