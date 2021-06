Doden en enorme ravage door verwoestende tornado in Tsjechië

De schade door de wervelwind is enorm. Er is ook sprake van minstens 100 tot 150 gewonden in de regio met de plaatsen Hodonin en Breclav, zo’n tachtig kilometer ten noordoosten van Wenen. Zo'n zeven dorpen zijn zwaar beschadigd.

Een Tsjechische weerman zei vanavond tegenover persbureau Reuters dat de tornado mogelijk niveau F3 tot F4 bereikte, wat betekent dat de windkracht tussen de 270 en 320 kilometers per uur over het land raasde. Daarmee zou het de krachtigste orkaan in de moderne Europese geschiedenis zijn. De ravage die de windhoos heeft achtergelaten is enorm, valt te zien op beelden op sociale media.

Het Oostenrijkse Rode Kruis en brandweerkorpsen schoten te hulp. Ook uit het naburige Slowakije kwamen reddingswerkers. De Tsjechische autoriteiten waren van plan het leger in te zetten voor de hulpverlening. In Hodonin werd onder meer een bejaardenhuis verwoest en een bus omvergeworpen. Volgens de burgemeester van Hrusky is zijn dorp voor de helft verwoest.