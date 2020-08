Doden door enorme explosie in havengebied Beiroet

Zeker tien mensen zijn dinsdag om het leven gekomen door een enorme explosie in het havengebied van de Libanese hoofdstad Beiroet. Dat melden veiligheids- en medische bronnen.

Ook zijn vijf mensen die verbonden zijn aan Nederlandse ambassade Beiroet gewond geraakt door explosie. Het gaat om vier medewerkers van de ambassade en een partner van een van de medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vermoedelijk zijn vier van de vijf slachtoffers Nederlanders.

De harde klap werd in grote delen van de stad gevoeld en was te horen tot in Nicosia op Oost-Cyprus. Een enorme oranje rookpluim steeg boven de stad op. In grote delen van de stad sneuvelden ruiten en raakten auto’s en gebouwen beschadigd. Een correspondent van Al-Jazeera die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen.

De ontploffing deed zich voor na een brand. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Volgens de minister van Volksgezondheid was de ontploffing in een vuurwerkopslagplaats, maar volgens het hoofd van de Libanese douane gaat het om een opslagloods voor chemicaliën. Het havengebied is door de veiligheidsdiensten afgezet.

Explosion in #Beirut #Lebanon - view from Annahar building. Praying for everyone's safety

De ziekenhuizen in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn overweldigd door het aantal gewonden dat zij moeten behandelen na een enorme explosie in de haven, niet ver van het centrum. Zeker vierhonderd tot vijfhonderd personen raakten gewond, melden plaatselijke nieuwszenders. Door de ontploffing zouden onder anderen ook de vrouw en dochter van de premier Hassan Diab gewond zijn geraakt.

Op beelden van Libanese media is te zien dat er mensen onder puin liggen. Het leger is ingezet om de gewonden naar het ziekenhuis te brengen.

De Libanese president Michel Aoun gaf opdracht tot een spoedzitting van de veiligheidsraad van het land. Ook is is voor woensdag een dag van nationale rouw afgekondigd, door premier Diab.

De explosie komt op het moment dat Libanon de ergste economische crisis in decennia doormaakt, waardoor bijna de helft van de bevolking in armoede leeft.