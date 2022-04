Liveblog Oorlog in Oekraïne

‘Doden Boetsja lagen al weken op straat’, Russen trekken weg uit Kiev en Tsjernihiv

Lichamen van burgers, die volgens bewoners werden gedood Russische soldaten, liggen op straat. Beeld REUTERS

