Doden bij schietpartijen in Duitse Hanau, OM vermoedt rechts-extremisme

Bij een schietpartij in Hanau, vlakbij Frankfurt, zijn elf mensen om het leven gekomen, inclusief de dader. Volgens het Duitse Openbare Ministerie zijn er aanwijzingen dat de dader mogelijk een rechts-extremistisch motief had.

De schutter nam twee shishalounges onder vuur. Hij opende donderdagavond rond 22.00 uur het vuur in een waterpijpcafé in het centrum van Hanau op het Kurt-Schumacher-Platz. Volgens Duitse media zaten er voornamelijk jonge mensen van Koerdische komaf.

De man reed vervolgens naar de woonwijk Kesselstadt 2 kilometer verderop, waar hij opnieuw een shishalounge begon te beschieten niet ver van zijn appartement. Na zijn daden vluchtte hij in een auto. Hij werd later door de politie dood in zijn woning aangetroffen, nadat er in het pand was geschoten. Ook zijn moeder is er dood gevonden.

Duitse federale aanklagers belast met terrorisme onderzoeken de schietpartij in Hanau. “Federale aanklagers hebben het onderzoek in handen genomen vanwege het belang van deze zaak en de mogelijk xenofobe motieven”, aldus een justitiewoordvoerder.

De man zou 43 jaar oud zijn geweest en extreemrechtse motieven hebben. De politie gaat ervan uit dat hij de enige dader is.

In Duitsland is geschokt gereageerd op de schietpartij. Parlementslid namens Hanau Katja Leikert (CDU) sprak haar steun uit voor de nabestaanden. “In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.” Leikert bedankt ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

De dader zou enkele dagen voor de schietpartij een video op YouTube hebben geplaatst. Bronnen rond de veiligheidsdiensten zeggen dat hij in het Engels een “persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen” uitsprak. De vermeende schutter verwees naar verluidt niet naar de schietpartij in zijn video, maar riep Amerikanen op “nu de strijd aan te gaan” tegen dergelijke misstanden.