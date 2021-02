Dodelijkste dag in Myanmar sinds staatsgreep

Agenten begonnen onder meer te schieten in Yangon, de grootste stad van het land. Daar lukte het niet om betogers met traangas en waarschuwingsschoten te verdrijven. Een medewerker van de Verenigde Naties, die anoniem wilde blijven, zegt dat in de metropool zeker vijf mensen zijn omgekomen. De politie krijgt in Yangon ook versterking van het leger.

Veiligheidstroepen openden ook het vuur in Dawei. Daar vielen zeker drie doden. Er kwamen nog eens drie mensen om het leven in Mandalay, de tweede stad van Myanmar. Het is onduidelijk hoeveel demonstranten precies zijn doodgeschoten tijdens de wekenlange protesten. Niet alle berichten over doodgeschoten betogers kunnen worden bevestigd.

Massaprotesten

De massaprotesten volgen op een machtsgreep door het leger. De militairen zeggen dat is gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen en hebben op 1 februari regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Tegenstanders van de coup organiseren zich via internet en gaan met duizenden tegelijk de straat op.

De afgezette leider Suu Kyi is sinds haar arrestatie niet meer in de openbaarheid verschenen. Ze moet maandag voor de rechter verschijnen, onder meer omdat ze in bezit zou zijn geweest van illegaal geïmporteerde walkietalkies. Haar advocaat zegt dat hij zijn cliënt nog niet heeft kunnen ontmoeten. “Ik plaats als advocaat mijn vertrouwen in het hof”, zei de raadsman. “Maar in deze tijd kan alles gebeuren.”

Internationale kritiek

De coup heeft ook geleid tot internationale kritiek en sancties. De staatstelevisie berichtte zaterdag dat de VN-gezant van Myanmar is ontslagen wegens landverraad. Ambassadeur Kyaw Moe Tun had bij de Verenigde Naties opgeroepen om “al het mogelijke te doen” om te staatsgreep terug te draaien en de democratie te herstellen.

