Dodelijke stormloop in Sanaa treft allerarmsten

Honderden mensen waren woensdagavond naar de school in de Oude Stad van Sanaa getrokken, de plek waar zich even later een ramp zou voltrekken. Er werd geld uitgedeeld, zo’n tien dollar per persoon, een initiatief georganiseerd door lokale kooplieden in de Jemenitische hoofdstad ter gelegenheid van ramadan, een tijd waarin er extra aandacht uitgaat naar liefdadigheid.

Maar door de gigantische toeloop raakten mensen in de verdrukking, met dodelijke gevolgen. De Houthi-regering, die aan de macht is in Sanaa, zegt dat er zeker 85 mensen om het leven zijn gekomen, en honderden gewonden zijn gevallen. Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken van de Houthi’s legt de schuld bij de kooplui die de liefdadigheid organiseerden. Volgens hem zouden ze het geld ‘willekeurig’ willen uitdelen, zonder coördinatie met de autoriteiten. Twee van de kooplui zijn inmiddels gearresteerd.

Mensen staan donderdag buiten de school waar de nacht ervoor tientallen mensen om het leven zijn gekomen. Beeld Reuters

De ramp is door verschillende omstanders vastgelegd, en breed gedeeld op sociale media. Te zien is hoe mensen bij de school proberen te komen via een smal straatje, en vervolgens geen kant op kunnen. Sommigen roepen om hulp terwijl anderen, die er in geslaagd zijn aan de zijkant van de straat hogerop te klimmen of zich buiten het verdrukkingsgebied bevinden, ze proberen te redden.

Met grote moeite; te zien is hoe op één punt in de straat mensen over elkaar heen zijn gevallen en zo dicht op elkaar gestapeld zijn dat het de omstanders amper lukt de overlevenden eruit te trekken.

‘Hun leven gegeven voor slechts tien dollar’

Er zijn verschillende lezingen rondom de oorzaak van de stormloop. Het persbureau AP sprak met twee ooggetuigen die zeggen dat bewapende Houthi’s in de lucht schoten om de mensenmassa terug te dringen. Daarbij raakten ze een elektriciteitsdraad, waarna mensen in paniek begon te rennen.

Naseh Shaker, een lokale journalist die ter plaatse was, vertelt aan CNN dat mensen al uren voor de deuren van de school aan het wachten waren, en zich plotseling naar voren haastten toen de deuren opengingen, waardoor de verdrukking begon. “Het is een ramp dat mensen hun leven hebben gegeven voor slechts tien dollar”, aldus Shaker.

Mensen wachten buiten een ziekenhuis in Sanaa, nadat een stormloop aan tientallen mensen het leven kosten. Beeld AFP

Jemen is een van de armste landen ter wereld; volgens cijfers van de Verenigde Naties leeft zo’n 80 procent van de bevolking in armoede. Die armoede is de laatste jaren flink verergerd door de burgeroorlog, die in 2014 begon toen de Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen en de internationaal erkende regering op de vlucht sloeg. In 2015 verbreedde het conflict zich verder toen Saudi-Arabië, met een regionale coalitie, een militaire interventie begon. Die was gericht tegen de Houthi’s, die steun genieten van Saudi-Arabiës regionale aartsrivaal Iran.

Sinds vorig jaar geldt er, na onderhandelingen begeleid door de VN, een staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen die redelijk stand houdt. De hoop is dat er binnen korte tijd een definitieve wapenstilstand zal worden gesloten. Nadat Saudi-Arabië en Iran vorige maand onder toeziend oog van China toezegden de diplomatieke banden weer aan te knopen, lijken ook de onderhandelingen tussen de Saudische en Houthi-delegaties flinke stappen gezet te hebben.

Sobere feestdagen

Vorige week wisselden de strijdende partijen bij een gevangenenruil bijna duizend gevangenen uit. Mahdi al-Mahshat, hoofd van de hoogste politieke raad van de Houthi’s, zegt dat de volgende ronde van onderhandelingen volgende week zal beginnen, na Eid al-Fitr.

Voor veel families in Sanaa zullen de komende feestdagen een sobere aangelegenheid zijn, weinigen hebben het geld om echt uit te pakken. En voor een aantal families wordt het feest overschaduwd door de dood van hun dierbaren, die een poging deden wat extra geld te verzamelen. De Houthi-regering zegt dat er 2000 dollar zal worden uitbetaald aan elke familie die iemand bij de ramp heeft verloren, en 400 aan gewonden. Er is nog geen bevestiging van slachtoffers of dit al gebeurd is.

