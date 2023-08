Dodelijk geweld drijft taxibranche en gemeente Kaapstad verder uiteen

Ochtendspits is er al dagen niet in Kaapstad. Taxistandplaatsen liggen er verlaten bij. Honderdduizenden forenzen in de metropool kunnen niet naar hun werkplek en meer dan 800.000 leerlingen bleven dinsdag weg van school door een protestactie in de taxibranche, die begon als staking en gewelddadig escaleerde. De politie voerde in totaal 120 arrestaties uit en nam talloze voertuigen in beslag die snelwegen blokkeerden. In het geweld zijn in ieder geval vijf mensen vermoord.

Taxichauffeurs legden een week geleden hun werk neer en barricadeerden belangrijke verkeersaders in de stad nadat onderhandelingen met de gemeente Kaapstad over in beslag genomen voertuigen strandden. Een dag eerder, bij een controle op een taxistandplaats in het centrum, namen politieagenten vijftien voertuigen in beslag, waartegen chauffeurs in verzet kwamen. Volgens de gemeente is er met scherp op agenten geschoten, waarop zij rubberen kogels en flitsgranaten inzetten. Het verkeer stond in delen van de stad muurvast. Forenzen moesten naar huis lopen (soms wel vijf uur, deels door het donker) of brachten de nacht op straat door.

Doodskisten op wielen

De commerciële taxibranche in Zuid-Afrika – een omvangrijke vloot van Toyota Quantums – vervoert rond de 80 procent van de werkende bevolking van Zuid-Afrika naar de werkplek en terug, althans dat suggereert een landelijke enquête waarvan de resultaten in 2021 werden vrijgegeven. Voor een meerderheid in Kaapstad en Johannesburg is een ticket voor de stadsbus, laat staan een ritje met de Uber, te duur – waardoor de taxibusjes de functie van openbaar vervoer vervullen. De industrie is echter slecht gereguleerd, en dus rijden chauffeurs rond zonder geldig vervoersbewijs, zonder kentekenplaat of met het dubbele van het aantal toegestane passagiers aan boord.

Doodskisten op wielen, worden ze ook wel genoemd – of amaphela, Xhosa voor ‘kakkerlak’. De busjes hebben een zeer beroerde reputatie. Chauffeurs negeren verkeerslichten, wegmarkeringen en snelheidslimieten, en met enige regelmaat gaat het mis. Begin vorige maand klapte in Kaapstad weer een taxibus op een stadsbus – vijf inzittenden eindigden dood op het asfalt.

More videos from our listeners on the taxi strike in Cape Town.@SAfmRadio #SAfmBTH #CPTTaxiStrike pic.twitter.com/9azZxS0JNt — Aldrin Sampear (@AldrinSampear) 3 augustus 2023

Een nieuwe gemeentelijke wet geeft ordehandhavers in Kaapstad sinds kort de bevoegdheid om voertuigen in te vorderen die niet aan de eisen voldoen. Voorheen werden chauffeurs beboet, maar verkeersboetes worden lang niet altijd betaald. Nu moeten de in beslag genomen voertuigen worden teruggekocht van de gemeente, wat niet alle chauffeurs zich kunnen permitteren. Volgens taxivakbond Santaco zijn dit jaar zesduizend voertuigen in Zuid-Afrika ingenomen.

Hoe de staking dit weekend precies omsloeg in vandalisme - duidelijk gericht op vormen van alternatief vervoer - is niet duidelijk. Zaterdag gingen zeven stadsbussen in een depot in vlammen op, in de nacht van zondag op maandag werden buschauffeurs rijdend bestookt met brandbommen. Een chauffeur werd in zijn been geschoten en twee mannen, onder wie een motorrijder, zijn doodgeschoten. Santaco veroordeelt elke vorm van geweld.

Cape Town - #TaxiStrike N2 Highway: Taxis impounded after earlier blockages around the Airport pic.twitter.com/aa4J21GRRb — TrafficSA (@TrafficSA) 7 augustus 2023

De taxi-industrie zou ergens rond de 300.000 chauffeurs werk verschaffen en genereert jaarlijks naar schatting omgerekend meer dan 40 miljard euro aan inkomsten. De vorige grote actie in de branche, in 2021, leidde tot een territoriumconflict in Kaapstad, waarbij tientallen doden vielen. Het Hooggerechtshof heeft de branche maandagavond verboden om nog langer wegen te blokkeren en forenzen lastig te vallen.

