Document toont: Facebook kocht Instagram om concurrent te neutraliseren

Het moest eigenlijk over de monopolistische macht van grote techbedrijven gaan, tijdens de hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. De bazen van de vier grootste Amerikaanse techbedrijven – Google, Facebook, Apple en Amazon – waren opgeroepen om daar, via een videoverbinding, lastige vragen over te beantwoorden.

Maar op een gegeven moment moest Google-CEO Sundar Pichai een Republikeinse afgevaardigde een antwoord geven op de vraag waarom diens nieuwsbrieven zo vaak in de spamfolder van zijn supporters terechtkwamen. Was dat geen bewijs van het feit dat Google bewust conservatieve stemmen onderdrukt?

Het was een van de meer absurde incarnaties van die vraag, die de Republikeinen keer op keer aan de Google-topman stelden. Niet lang daarna kon een Democratische afgevaardigde zich niet langer inhouden: “Ik zou jullie aandacht graag terugleiden naar mededingingswetten, in plaats van obscure samenzweringstheorieën”.

Op de momenten dat dat lukte, had vooral Facebook-topman Mark Zuckerberg het nog even moeilijk, toen hem vragen gesteld werden over een intern document dat de mededingingscommissie had opgedoken over de redenen dat Facebook in 2012 Instagram overgenomen had – dat zou mede gebeurd zijn om een ‘concurrent te neutraliseren’. En dat is een formulering die hem nog weleens in problemen zou kunnen brengen, mocht de Amerikaanse overheid besluiten om de goedkeuring voor die overname nog eens tegen het licht te houden. Maar of het zo ver komt, is de vraag. Het dossier van de monopolistische macht van techbedrijven is een van de weinige onderwerpen waar Republikeinen en Democraten elkaar in het gepolariseerde Amerika nog best kunnen vinden. Maar het hoogste Republikeinse lid van de commissie liet ook doorschemeren dat het gedwongen opbreken van Big Tech wat hem betreft niet aan de orde is. “Dat je groot bent, betekent niet automatisch dat je slecht bent.”

Alle vier de CEO’s speelden op dat sentiment in, en benadrukten steeds hoe ze echte Amerikaanse bedrijven waren, die klein begonnen, die alleen maar groot zijn, omdat ze zo toegewijd zijn aan hun klanten.

