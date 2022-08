Diverse mogelijke daders van bomaanslag op Daria Doegina

De Russische president Vladimir Poetin noemde het “een verachtelijke misdaad”. De Russische extreemrechtse politieke denker Alexandr Doegin liet weten dat zijn dochter is vermoord door het “Oekraïense naziregime”. Hij zei op sociale media dat “zijn hart verlangt naar meer dan alleen wraak of vergelding.”

De Russische geheime dienst, de FSB, meldde dat de Oekraïense geheime dienst achter de liquidatie van Daria Doegina zit, waarbij ook haar vader doelwit was. Die stapte in een andere auto en zag de auto waar zijn dochter in zat voor zijn ogen ontploffen. Volgens de FSB zit een Oekraïense vrouw van rond de veertig achter de moord. Zij kwam vorige maand met haar tienerdochter in het appartementencomplex van Daria wonen. De vrouw was ook op het culturele festival waar beide Doegins waren. Ze zou de auto met Daria via een afstandsbediening tot ontploffing hebben gebracht en toen naar Estland zijn gevlucht.

Een partizanenaanslag

Oekraïne ontkent iets met de aanslag op de Doegins te maken te hebben. Oekraïne doet niet aan terrorisme, is de verklaring uit Kiev.

Ondertussen wordt de aanslag opgeëist door het tot nu toe onbekende Nationaal Republikeinse Leger (NRL) uit Rusland. Doegina was een “legitiem doelwit omdat ze de oorlog in Oekraïne steunde”, schrijft de NRL op de berichtensite Telegram.

Een voormalig lid van het Russische parlement, de Doema die naar Kiev is gevlucht bevestigt dat dit een partizanenaanslag is van NRL. Ilya Ponomarev laat weten dat er al meer aanslagen zijn geweest en nog zullen volgen in Rusland.

Op de plek van de bomaanslag in een buitenwijk van Moskou wordt gezocht naar bewijzen wie de dader kan zijn. Beeld AP

