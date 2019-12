Dit zijn de winnaars en de verliezers van de Britse verkiezingen

De allergrootste winnaar van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk was natuurlijk premier Boris Johnson. Met een ruime meerderheid in het parlement kan hij de brexit, zoals beloofd, gedaan krijgen. Achter hem waren er meer die een goeie of slechte dag hadden.

De grote winnaar: Boris Johnson

Het zou spannend worden in Uxbridge and Ruislip South, zo klonk het voorafgaand aan de verkiezingen. Zou Boris Johnson zijn eigen kiesdistrict wel winnen? Na het tellen van de stemmen was het antwoord duidelijk: net als in de rest van het land met zijn partij, haalde Johnson een meerderheid. Met 52 procent van de stemmen maakte hij gehakt van Labourrivaal Ali Milani, die op 37 procent bleef steken.

Jeremy Corbyn wil de partij nog wel blijven leiden door een proces van interne discussie. Daarin zal op enig moment ook zijn eigen rol aan de orde komen. Beeld EPA

De grote verliezer: Jeremy Corbyn

Labourleider Jeremy Corbyn won donderdag in zijn eigen kiesdisctrict in Londen, maar daarmee was het goede nieuws voor hemzelf en zijn partij ook meteen op. Waar Corbyn vier jaar geleden nog met een overweldigende meerderheid tot voorman van zijn partij werd gekozen en waar hij in 2017 een succesvolle verkiezingscampagne voerde, zo genadeloos dumpten de kiezers hem nu. Dat werd voor een groot deel veroorzaakt door de brexit, waarover zijn partij vaag bleef, en door het uiterst linkse programma dat hij verdedigde en dat door rechtse tabloids werd weggezet als communistisch. Maar het lag ook aan Corbyn zelf, die niet in staat bleek om de aanhoudende beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres adequaat te pareren. Daar kwam nog bij dat hij als koud werd gezien, als een man van hoofd meer dan hart. Hoewel hij nog niet is afgetreden, heeft Corbyn inmiddels wel gezegd dat hij bij volgende verkiezingen zijn partij niet meer zal aanvoeren.

Hij wil de partij nog wel blijven leiden door een proces van interne discussie. Daarin zal op enig moment ook zijn eigen rol aan de orde komen.

Jo Swinson verloor haar eigen kiesdistrict in Schotland met 149 stemmen aan de SNP en stapte op. Beeld AP

Die andere verliezer: Jo Swinson

Aan het begin van de campagne riep ze nog vol bravoure dat ze premier van het Verenigd Koninkrijk wilde worden. Maar de verkiezingen werden een deceptie voor de Liberaal ­Democraten, en helemaal voor partijleider Jo Swinson zelf. Zij verloor haar eigen kiesdistrict in Schotland met 149 stemmen aan de SNP en stapte op.

Het was donderdag een zoete dag voor Stephen Hammond. Beeld AFP

Ook een winnaar: Stephen Hammond

Het was donderdag een zoete dag voor Stephen Hammond. Een paar maanden geleden werd hij nog door Boris Johnson uit de Conservatieve partij gegooid omdat hij niet loyaal zou zijn. Maar de premier kwam op zijn beslissing terug, en Hammond trad toch als Tory in het strijdveld. Hij won in Wimbledon, nipt, met 628 stemmen voorsprong.

Bijna had Dennis Skinner de vijftig jaar volgemaakt, maar het mocht niet zo zijn. Beeld AFP

Toch verloren: Dennis Skinner

Bijna had hij de vijftig jaar volgemaakt, maar het mocht niet zo zijn. De 87-jarige Dennis Skinner, sinds 1970 vertegenwoordiger voor mijnwerkersdistrict Bolsover, werd meegesleurd in de malaise van zijn Labourpartij. In een district waar een meerderheid van de kiezers vóór de brexit was, verloor hij met 5000 stemmen verschil van zijn Conservatieve tegenstander.

Zijn district in Belfast raakte Nigel Dodds kwijt aan de katholieke aartsrivalen van Sinn Fein. Beeld Reuters

Ook verloren: Nigel Dodds

Voor Nigel Dodds, tweede man van de protestantse Noord-Ierse partij DUP, werd donderdag een vervelende dag. Zijn district in Belfast raakte hij kwijt aan de katholieke aartsrivalen van Sinn Fein. Bovendien verloor de DUP haar cruciale positie als gedoogpartner – Johnson heeft de partij straks niet nodig om meerderheden te vinden.

