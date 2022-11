Dit zijn de opvallendste winnaars van de Amerikaanse midterms (en een voorlopige verliezer)

Uit John Fetterman kunnen de Democraten hoop putten

De overwinning van senator-elect John Fetterman is er een van grote symbolische waarde: hij versloeg televisiedokter Mehmet Oz, uitverkorene van Trump, en dat in swing state Pennsylvania. Fetterman, sinds 2019 vicegouverneur, is een atypisch politicus: kaal met sik, steevast gestoken in wijde hoody. En tatoeages: op zijn linkerarm de postcode van Braddock, het stadje waarvan hij dertien jaar burgemeester was, op zijn rechter de data van alle negen dodelijke geweldsdelicten onder zijn burgemeesterschap. Kiezers lijken vooral zijn authenticiteit te hebben beloond.

Herschel Walker lijkt aan de verliezende hand in Georgia. Beeld AP

Herschel Walker levert niet in Georgia

Naar alle waarschijnlijkheid weten we pas na 6 december of Georgia de senaat blauw of rood zal doen kleuren. Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, lijkt geen van beide kandidaten vijftig procent van de stemmen binnen te slepen. En dan is in Georgia een runoff nodig: een tweede ronde tussen senator Raphael Warnock en zijn uitdager Herschel Walker.

Het uitblijven van een klinkende overwinning van Walker is een fikse deuk voor Trump, want de voormalig American Football-speler werd door de voormalige president hoogstpersoonlijk naar voren geschoven. Ook verspreidde Walker meermaals desinformatie over de afgelopen presidentsverkiezingen.

Sarah Huckabee Sanders, die net als haar vader ooit gouverneur wordt van Arkansas. Beeld Reuters.

Trumps perschef wordt gouverneur in Arkansas

Die kennen we nog: Sarah Huckabee Sanders, voormalig perschef van Donald Trump, mag zich de nieuwe gouverneur van Arkansas noemen. Ze won die plek met gemak in de dieprode staat. Sanders, in 2019 ontslagen, werd wel gesteund door haar voormalig baas maar noemde Trump niet in haar dankwoord. Ze is de eerste vrouwelijke gouverneur van Arkansas. Funfact: haar vader, oud-presidentskandidaat Mike Huckabee, was er ook al eens gouverneur.

Anna Paulina Luna, ofwel, APL, gaat voor Florida naar het Huis van Afgevaardigden.

Met nieuwkomer Anna Paulina Luna kleurt Florida weer een stukje roder

Het MAGA-kamp heeft er met Anna Paulina Luna een mediagenieke afgevaardigde bij. In het steeds roder kleurende Florida snoepte deze jonge nieuwkomer een zetel af van de Democraten, en dat met een onbeschaamd conservatieve agenda. De presidentsverkiezingen zijn gestolen, abortus is moord, en immigratie een gevaar. Slim zet deze voormalig influencer zich als ‘APL’ in de markt, als Trumpiaanse tegenhanger van de progressieve New Yorkse afgevaardigde AOC - het populaire Democratische boegbeeld Alexandria Ocasio-Cortez.

Maxwell Alejandro Frost, het jongste lid van het Huis van Afgevaardigden. Beeld Reuters

De jeugd heeft met Maxwell Alejandro Frost de toekomst

Maar niet heel Florida is rood: enkele districten verderop is de Democraat Maxwell Alejandro Frost verkozen, die met zijn 25 jaar ruimschoots het jongste lid in het overwegend grijze Huis van Afgevaardigden wordt – wat overigens ook de minimumleeftijd is voor leden van dit wetgevende orgaan. In Washington wil hij de stem van zijn generatie laten horen, een generatie die in zijn ogen moet kunnen leven zonder angst voor vuurwapengeweld in klaslokalen, en overstromingen door klimaatverandering.

