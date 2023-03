Dit zijn de belangrijkste spelers in de vervolging van Trump

Lang leken alle juridische problemen van Donald Trump af te glijden als waterdruppels van een eend. Nu heeft een burgerjury in New York hem dan toch in staat van beschuldiging gesteld. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse oud-president vervolgd wordt voor een misdaad.

De aanklacht, ondertekend door Alvin Bragg, de districtsaanklager van New York County, draait om betalingen die Donald Trump deed aan Stormy Daniels, een porno-actrice met wie hij het bed had gedeeld. In 2016, toen Trump campagne voerde om president te worden, betaalde hij haar 130.000 dollar om te zwijgen over die affaire. Het plan om het verhaal te onderdrukken mislukte; de zaak lekte toch uit.

De 44-jarige Stormy Daniels is een Amerikaanse voormalige pornoactrice en danseres. Ze zou in 2006 met zakenman Donald Trump het bed hebben gedeeld. Dat was geen succes, zei ze later. Beeld REUTERS

De femme fatale: Stormy Daniels

Het zou zijn gebeurd in 2006. Zij was 27, hij 60. Stormy Daniels, geboren als Stephanie Clifford, was begonnen als stripper, en had sindsdien haar weg gevonden als actrice in en regisseur van pornofilms. Tijdens een golftoernooi werd ze door zakenman Trump uitgenodigd voor een etentje op zijn kamer. Toen ze terugkwam van de wc, zat hij verwachtingsvol op de rand van het bed. “Ik realiseerde me precies in welke situatie ik mezelf had gebracht, en dacht: argh, nou daar gaan we dan”, vertelde ze later in een documentaire.

Ze werd betaald om erover te zwijgen, maar nadat het verhaal toch al was uitgelekt, bevocht ze haar recht om alsnog een boekje open te doen. Met haar vrolijke openheid heeft ze sindsdien fans gemaakt. Ze is geen slachtoffer, benadrukt ze, de seks vond plaats met wederzijds goedvinden. Maar de seks was wel heel slecht, is een van de vele schimpscheuten die ze aan Trump uitdeelde.

De 76-jarige oud-president Donald Trump is de eerste Amerikaanse president die vervolgd wordt en zich moet verantwoorden voor de rechter. Beeld Reuters

De verdachte: Donald Trump

Er is nooit iets gebeurd tussen hem en Stormy Daniels, zo houdt Donald Trump vol. Zijn favoriete verdediging in zulke zaken is dat hij het niet eens zou willen. Daniels noemde hij in 2018, als president inmiddels, ‘paardenbek’. Zij sloeg terug met ‘piepkleintje’.

Trump is het slachtoffer van een politieke ‘heksenjacht’. Een eerste verklaring na het nieuws van de vervolging stond vol met ronkende taal, waarin Trump ook weer de gelegenheid te baat neemt om al zijn tegenstanders de huid vol te schelden. Zoals de ‘radicaal-linkse Democraten’, die tot ‘vijanden van de hardwerkende mannen en vrouwen van dit land’ worden uitgeroepen.

Aanklager Alvin Bragg, ‘die persoonlijk uitgekozen en gefinancierd is door Soros, is een schande’, volgens Trump. (George Soros, een favoriete hoofdpersoon in antisemitische samenzweringstheorieën, doneerde hooguit aan een organisatie die voor strafrechthervorming strijdt, en die zich vervolgens achter de kandidatuur van Bragg schaarde.)

De 56-jarige jurist Michael Cohen was advocaat van Donald Trump tussen 2006 en 2017. Hij kwam tot inkeer toen justitie hem in 2018 dreigde te gaan vervolgen. Zijn ‘blinde loyaliteit aan Trump’ had hem langs een ‘pad van duisternis’ geleid, zei hij. Beeld AP

De overloper: Michael Cohen

De zaak tegen Trump leunt waarschijnlijk zeer op het overlopen van Michael Cohen. Die werkte tussen 2006 en 2017 voor Trump, als persoonlijk advocaat, maar uit zijn eigen beschrijving van zijn werkzaamheden doemt eerder het beeld op van een fixer, zoals maffiafamilies die ook kennen: de man die ervoor zorgt dat nare zaakjes uit de publiciteit verdwijnen, goedschiks of kwaadschiks, zonder dat de baas vuile handen maakt. “Ik zou een kogel voor hem opvangen”, zei hij in 2017 nog.

Een kogel misschien, maar een gevangenisstraf kennelijk niet. Toen hem in 2018 door aanklagers frauduleuze transacties ten laste werden gelegd, wisselde hij van loyaliteit, en besloot hij medewerking te verlenen aan justitiële onderzoeken tegen Trump. Zijn ‘blinde loyaliteit aan Trump’ had hem langs een ‘pad van duisternis’ geleid, zei hij in dat jaar. Hij zal ‘absoluut getuigen’ over hoe het er diep in de organisatie van Trump aan toegaat als het tot een rechtszaak komt, zei hij deze maand.

Alvin Bragg, de aanklager van het district New York County. De 49-jarige jurist en Democraat bekleed die post sinds januari 2022. Beeld AFP

De aanklager: Alvin Bragg

De eerste zwarte hoofdaanklager van New York County – het district dat het grondgebied van Manhattan bestrijkt – leek aanvankelijk de zaak tegen Trump, die hij erfde van zijn voorganger, kalt te willen stellen. Een van de speciale aanklagers die al langer aan de zaak werkte, Mark Pomerantz, zegde vorig jaar zijn medewerking op uit protest dat Bragg te weinig voortvarend was, en zocht met zijn kritiek de media op.

Maar na ruim een jaar in functie heeft Bragg toch een imposant cv, dat zulke critici gunstig zou moeten stemmen. Hij klaagde Trump-ideoloog Steve Bannon aan voor fraude met donaties, en kreeg Allen Weisselberg, de financiële man van de Trump Organization, veroordeeld wegens belastingontduiking.

Voor Trump-aanhangers bevestigt dat juist dat hij een linkse aanklager is die beter échte boeven kan gaan vangen – zeker sinds de politiechef van New York protesteerde over een instructie van Bragg aan zijn procureurs, om terughoudend te zijn met gevangenisstraffen.

