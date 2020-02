Dit weten we over de Nederlanders die vastzaten op cruiseschip Westerdam

In totaal 111 Nederlanders hebben de afgelopen weken te maken gekregen met maatregelen die verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten beperken. Waar zijn zij nu?

91 Nederlanders zaten als passagier op cruiseschip Westerdam. Dat ligt nu in de haven van Sihanoukville in Cambodja. 31 passagiers zitten nog altijd op het schip. Zij worden getest op het virus.

Van de zestig andere Nederlandse passagiers zijn er twee naar Maleisië gevlogen om vandaaruit naar Schiphol te vliegen. Dat mislukte, omdat zij werden tegengehouden. Een Amerikaanse vrouw met wie zij reisden, bleek besmet met het virus. De Nederlanders zitten nu vast in Maleisië. Het is nu aan de lokale autoriteiten wat er verder met hen gebeuren.

Woensdag loopt de quarantaine af

Drie Nederlanders kozen voor een vlucht van Cambodja naar Dubai. Zij wisten Nederland afgelopen zaterdag te bereiken.

Beeld Louman & Friso

De overige 55 passagiers van de Westerdam zijn ondergebracht in een hotel in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom-Penh. Niet de hele groep is daar nog aanwezig. Een aantal van ­deze passagiers landde maandag op Schiphol. Alle passagiers van de Westerdam die terugkeren, worden gebeld door de GGD. De gezondheidsdiensten houden aan de hand van een passagierslijst bij wie er aankomen. Eerst was het nog onduidelijk om welke mensen het ging.

Op een ander cruiseschip, de ­Diamond Princess, zitten nog vijf ­Nederlanders vast. Daarop zijn 455 van de 3771 personen aan boord met het virus besmet. Het schip ligt in de haven van Yokohama in Japan. Woensdag loopt de quarantaine af. De vijf Nederlanders moeten dan contact opnemen met hun reisorganisatie, ­tenzij zij op dat moment drager zijn van het virus.

Vijftien Nederlanders zijn begin februari uit Wuhan geëvacueerd. Zij zaten de afgelopen twee weken in quarantaine, werden niet ziek en zijn dus geen drager van het virus. Negen waren thuis in quarantaine, zes elders.