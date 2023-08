Dit weekend begint een nieuwe speurtocht naar Nessie: ‘We willen een nieuwe generatie liefhebbers inspireren’

Alan McKenna denkt niet dat de zoektocht naar het monster van Loch Ness ooit nog zal stoppen. Tenminste, niet tot er sluitend bewijs op tafel ligt dat ‘Nessie’ wel of niet bestaat. En hoe sluit je nu elke twijfel uit in een loch (een Schots meer) met een oppervlakte van 56 vierkante kilometer en een diepte van 230 meter: een bassin met meer water dan alle meren en rivieren in Engeland en Wales bij elkaar? De mythe van Loch Ness is nooit met absolute zekerheid te weerleggen, en juist daarom zo krachtig.

Dit weekend leidt McKenna met zijn organisatie Loch Ness Exploration de grootste oppervlaktewaterzoektocht in Loch Ness sinds 1972. Hij doet dat in samenwerking met het recent gerenoveerde Loch Ness Centre. Naar verwachting zullen zo’n honderd vrijwilligers twee dagen lang op strategische plekken rond het meer naar het water turen. Ongeveer eenzelfde aantal speurt online mee via camera’s. Ook worden er onderwatermicrofoons ingezet. En drones, zowel boven als in het water.

McKenna heeft er zin in. “Voor sommigen is het zoeken naar Nessie veel meer dan slechts een grappig mysterie of een hobby”, legt hij uit. “Het kan echt een levenswijze zijn.” Toch zijn mensen die niet geloven in het bestaan van een onderwatermonster eveneens van harte welkom om mee te speuren. Want uiteindelijk draait het er ook simpelweg om zo veel mogelijk extra informatie te verzamelen over het 37 kilometer lange en 1,5 kilometer smalle meer en de natuur eromheen.

‘Een prehistorisch dier stak de weg over’

De eerste die verslag deed van een monsterachtig wezen in Loch Ness was een Ierse monnik en zendeling in de zesde eeuw. Maar de mythe kwam pas écht tot leven in 1933, toen de eigenaar van een hotel – waarin nu het Loch Ness Centre huist – beweerde een ‘waterbeest’ te hebben gesignaleerd. Hetzelfde jaar stelde een bezoekend echtpaar uit Londen dat het een uitzonderlijk, prehistorisch ogend dier de weg had zien oversteken richting het meer. Een beest van ruim 1 meter hoog en 8 meter lang, met een lange, golvende en smalle nek – iets dikker dan de slurf van een olifant.

Toen een Britse dokter het jaar erop een foto maakte van zo’n zelfde dunne nek die boven het water uitstak, was het hek van de dam. Tabloid Daily Mail publiceerde het korrelige beeld. Al snel trokken massa’s toeristen naar Loch Ness, in de hoop Nessie met eigen ogen te zien. Een enkeling meende geluk te hebben. Sinds 1933 hebben ruim duizend mensen geclaimd Nessie te hebben gespot.

Er groeide een hele toeristische industrie om Loch Ness. Naar verwachting bezoeken dit jaar alleen al zo’n 100.000 mensen het Loch Ness Centre. In 2018 bleek uit ‘een zeer conservatieve berekening’ dat Nessie-toeristen jaarlijks ruim 45 miljoen euro uitgeven aan hotels, cruises en horeca rond het meer.

In dat kader is het voor de lokale gemeenschap essentieel dat de Nessie-mythe levend blijft. Het probleem is alleen dat de gevestigde Nessie-jagers vergrijzen. Paul Nixon, manager van het Loch Ness Centre, geeft toe: “We hebben een nieuwe generatie nodig.” McKenna vult aan: “Het is ons doel een nieuwe generatie Loch Ness-liefhebbers te inspireren. We willen dit weekend bewijzen dat het mysterie, en dus ook de zoektocht, nog heel lang zal blijven voortbestaan.”

Reuzenpaling

Wetenschappelijk onderzoek wijst echter op geen enkele manier in de richting van het bestaan van een (prehistorisch) schepsel in Loch Ness. Een team wetenschappers uit Nieuw-Zeeland deed enkele jaren geleden uitgebreid DNA-onderzoek in en rond het meer. De conclusie: Nessie kan geen reptiel of vis zijn. Het enige wat de onderzoekers niet konden uitsluiten was dat Nessie wellicht een uitzonderlijk grote aal is. Een reuzenpaling dus. Maar onderzoek van de Britse Folk Zoology Society sloot eerder dit jaar zelfs die laatste optie zo goed als zeker uit.

Het brengt Nixon niet van zijn stuk. “Met DNA-testen kun je, voor zover ik weet, alleen diersoorten vinden die je al kent. En er zijn bijvoorbeeld theorieën dat Nessie een buitenaards wezen is. Dat kom je met DNA-onderzoek niet op het spoor natuurlijk.”

Dus is doorspeuren de enige optie. Nixon hoopt dat de operatie van komend weekend uitgroeit tot een jaarlijks evenement. “De zoektocht naar Nessie is geen verhaal met een duidelijk begin, midden of eind”, zegt hij. “Wij zullen mensen altijd blijven aansporen door te zoeken, zodat ze gaandeweg meer leren over de prachtige natuur en alle mythes die over Loch Ness bestaan.”

