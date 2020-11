Dit Turks-Duits ‘dreamteam’ zit achter het Pfizer-vaccin

Midden januari las Ugur Sahin in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet een artikel over een nieuw coronavirus dat was opgedoken in de Chinese stad Wuhan. Het artikel bevatte weinig over de kans dat dit virus zich wereldwijd zou verspreiden, laat staan over het risico dat het zou uitmonden in een dodelijke pandemie, maar de Turks-Duitse wetenschapper zag het gevaar meteen. Hij besefte ook dat het maar een kleine stap was van de zogenoemde mRNA-kankermedicijnen waaraan hij met zijn bedrijf BioNTech werkte naar een vaccin tegen het nieuwe virus.

Sahin en zijn echtgenote Özlem Türeci, die ook in de directie van BioNTech zit, riepen dan ook onmiddellijk de managers en belangrijkste medewerkers van hun bedrijf bijeen. Ze legden uit dat de focus moest worden verlegd van kankermedicijnen naar een vaccin tegen het virus. Die aankondiging stuitte op de nodige weerstand, ook omdat velen net op het punt stonden op skivakantie te gaan, maar Sahin en Türeci drukten hun plan door en zetten ruim 400 mensen op ‘Project Lichtsnelheid’, zoals ze het doopten. “Er was wel enige overtuiging nodig”, vertelde Sahin later aan zakenkrant The Wall Street Journal. “Sommigen waren ervan overtuigd dat de situatie in China werd overdreven.”

Vijftiger Sahin werd in Duitsland geboren als zoon van Turkse immigranten, die in een Ford-fabriek werkten. Hij vervulde zijn jeugddroom door arts te worden en ontpopte zich tot een gedreven onderzoeker. Zijn echtgenote, de arts en immunoloog Türeci, ontmoette hij in een kankerkliniek waar ze beiden werkten. Ook zij werd in Duitsland geboren als dochter van een geïmmigreerde Turkse arts. De twee combineren een passie voor de medische wetenschap met zakelijk inzicht.

Een ‘dreamteam’ dat op weg is nog veel rijker te worden

Sahin (55) en Türeci (53) verkochten hun eerste bedrijf Ganymed, dat antilichamen tegen kanker ontwikkelde, in 2016 voor 1,4 miljard euro aan het Japanse Astellas. En met hun nieuwe firma BioNTech, gevestigd in Mainz, zijn de twee, die door een investeerder onlangs een ‘dreamteam werden genoemd, hard op weg om nog veel rijker te worden.

BioNTech werkt voor de ontwikkeling van het vaccin nauw samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer en het Chinese concern Fosun. En de beurswaarde van het bedrijf, dat genoteerd staat aan de Amerikaanse Nasdaq, explodeerde van nog geen 4 miljard euro een jaar geleden naar bijna 18 miljard afgelopen vrijdag bij het sluiten van de beurs. Volgens het weekblad Welt am Sonntag behoren Sahin en Türeci inmiddels tot de honderd rijkste Duitsers.

Ondanks deze prestaties laat Sahin, die chief executive officer is van BioNTech, zich niet voorstaan op zijn succes. De getalenteerde immigrantenzoon komt vaak nog gewoon op een mountainbike naar kantoor en wandelt directievergaderingen soms binnen in een spijkerbroek, met een fietshelm op zijn hoofd en een rugzak op zijn rug. Hij is ook nog altijd actief als hoogleraar, begeleidt promovendi en drukt zich voorzichtig uit. Maar volgens mensen die hem kennen gaat onder die onderkoelde houding een diep verlangen schuil om medische vernieuwingen te realiseren.

“Hij is een bescheiden en nederig persoon”, aldus Matthias Theobald, collega-hoogleraar aan de universiteit van Mainz tegen persbureau Reuters. “Uiterlijk vertoon zegt hem weinig. Maar hij wil wel structuren creëren die hem in staat stellen zijn visioenen te realiseren, en dat is waar zijn ambities verre van bescheiden zijn.”

Lees ook:

Dit weten we wel en dit nog niet over de doorbraak met het Pfizer-vaccin

Pfizer is positief over resultaten in de derde testfase van zijn vaccin tegen het coronavirus. Volgens het Amerikaanse farmaciebedrijf blijkt daaruit dat het vaccin in ruim 90 procent van de gevallen effectief is. Maar voor hoe lang?

Hoe effectief en veilig is het coronavaccin als dat er eindelijk is?

De eerste coronavaccins naderen de eindstreep. Als het meezit, kunnen begin volgend jaar de eerste mensen worden ingeënt. Hoe goed zijn die vaccins? Vijf vragen over hun veiligheid en de bescherming die ze bieden.