Dit jaar schalt er geen ‘Rule, Britannia’ door de Britse parken

Het stormt binnen een van de meest heilige huisjes van het Verenigd Koninkrijk. Na enkele dagen van stevige discussie heeft de BBC besloten de best bekeken muziekavond van het jaar, The Last Night of the Proms, nog wel af te sluiten met het traditionele ‘Rule, Britannia!’ en ‘Land of Hope and Glory’, maar dan zonder zang. De officiële reden is dat het gezien de coronamaatregelen onverstandig is deze patriottistische liedjes met een groot koor ten gehore te brengen, maar tegenstanders vermoeden dat de publieke omroep zwicht voor de druk van politieke correctheid.

Al tientallen jaren vormt The Last Night of the Proms de muzikale afsluiting van een serie zomerconcerten in de Royal Albert Hall, een van de beroemdste concertzalen in de wereld. De laatste avond wordt altijd live door de BBC uitgezonden en overal in het land vertoond op grote schermen in parken, waar Britten samenkomen om uit volle borst de bekende Britse klassiekers mee te zingen, ondertussen gepassioneerd zwaaiend met Britse vlaggen. En sinds mensenheugenis sluit de dirigent de Proms af met twee Britse hoogmissen: Land of Hope and Glory en Rule, Britannia!. Zingend over de dagen dat de Britten de wereldzeeën overheersten.

Die afsluiting is net zo verweven met de Proms als de Radetzkymars met het Nieuwjaarsconcert of ‘Aan de Amsterdamse grachten’ met het Prinsengrachtconcert.

Toezingen van koloniale gloriejaren

Afgelopen weekend liet de dit jaar aangestelde Finse dirigente Dalia Stasevska echter weten dat ze het niet meer van deze tijd vindt deze chauvinistische klassiekers ten gehore te brengen. Het is tijd voor verandering, zei ze, zeker in het jaar waarin de anti-racismebeweging zo nadrukkelijk op de deur van westerse samenlevingen bonst. Daarin past volgens haar het toezingen van de koloniale gloriejaren niet meer.

Daarop kreeg Stasevska een ongekende lading kritiek op social media. Met de boodschap: handen af van onze traditie. Land of Woke and Glory, kopte de Daily Mail.

De BBC kwam met een nauwkeurig uitgebalanceerde tussenoplossing: wél de muziek aan het einde, niet de tekst. Maar dat bracht de storm geenszins tot bedaren. De Britse premier Boris Johnson was furieus. “Ik kan niet geloven dat we van de BBC de woorden ‘Rule, Britannia!’ niet mogen zingen. We moeten eens stoppen met ons te schamen voor onze eigen geschiedenis”, zei hij.

En zo is er in het land van de tradities weer een nieuw heilig huisje aan het wankelen gebracht. En mengt zelfs de premier zich in de strijd om dit huisje niet te laten omvallen.

Lees ook:

Standbeeld van grootste Brit aller tijden - Winston Churchill - verdeelt het land

Winston Churchill is de verpersoonlijking van de Britse trots, onlosmakelijk verbonden met zijn sigaar en hoed. Toch is ook zijn standbeeld niet langer heilig. De figuur Churchill kent een complexe schaduwkant.