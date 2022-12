Dit is de ‘Sheriff’ die het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement leidt

De verdachten in het corruptieschandaal in het Europees Parlement kunnen hun borst nat maken. Want de drijvende kracht achter de zaak tegen hen is Michel Claise. Deze flamboyante Belgische onderzoeksrechter, bijgenaamd ‘De Sheriff’, is gespecialiseerd in fraudedossiers en staat erom bekend dat hij er niet voor terugschrikt machtige personen aan te pakken. ‘Claise, de rechter die bankiers angst aanjaagt’, kopte weekblad Le Vif in 2014 toen hij onderzoek deed naar de bank HSBC.

Claise’s bevlogenheid is mogelijk terug te voeren op zijn moeilijke jeugd. Zijn jonge ouders gingen al snel na zijn geboorte uit elkaar. Zijn vader wilde niks meer met hem te maken hebben en met zijn moeder had hij een zeer moeilijke relatie. Hij werd opgevoed door zijn grootouders van moederskant, die in een buitenwijk van Antwerpen een bakkerij hadden. Zijn oma wekte hem ’s morgens om kwart voor zes om mee te helpen in de zaak.

De inmiddels 66-jarige onderzoeksrechter, die lid is van een vrijmetselaarsloge, zegt zelf dat hij wordt gemotiveerd door de humanistische idealen van de Franse revolutie. Hij is ervan overtuigd dat corruptie zeer ondermijnend is voor democratische samenlevingen. “Witteboordencriminaliteit is de kanker van de democratie”, schreef hij eens.

Claise laat verdachten wel erg makkelijke arresteren

Claise leidde de afgelopen twee decennia een reeks grote, geruchtmakende onderzoeken naar onder andere bankiers, drugsbaronnen en witwaspraktijken in het profvoetbal. Daarbij kreeg hij soms ook kritiek. Zo klaagden advocaten dat hij verdachten wel erg makkelijk liet arresteren, om hen onder druk te zetten. Maar Claise bracht daar dan tegenin dat je verdachten soms wel snel móet arresteren om te voorkomen dat ze bewijzen verdoezelen.

Wat bijdroeg aan zijn roem was dat hij ook een tiental detectives en historische romans schreef. In interviews over die boeken uitte hij vaak fikse kritiek op het gebrek aan geld en politieke steun voor fraude- en corruptiebestrijding.

“Er liggen duizenden dossiers over financiële criminaliteit in de kasten van justitie”, mopperde hij enkele jaren geleden toen hij een prijs kreeg. “Het parket heeft niet de middelen om die dossiers te onderzoeken. Dat gaat over honderden miljoenen euro’s. Die dossiers liggen voor altijd onder het stof. De straffeloosheid is totaal.”

Het schandaal veroorzaakte een schok in de Europese politiek

Met het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement heeft Claise opnieuw een zeer gevoelige zaak op zich genomen. Hij was er ook persoonlijk bij toen afgelopen maandag kantoren van het Europarlement werden doorzocht.

Het schandaal, dat vorige week losbarstte, heeft een schok veroorzaakt in de Europese politiek. Velen vragen zich af waarom er een Belgische onderzoeksrechter nodig is om het vermoede gesjoemel aan het licht te brengen. Maar gezien zijn reputatie is de kans groot dat Claise zelf daarover zijn schouders ophaalt. “Ik voel me geen sheriff”, zei hij in 2020 in een interview met dagblad Le Soir. “Ik doe gewoon mijn werk.”

