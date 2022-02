Dit gebeurde er vannacht in Oekraïne: Wit-Rusland keurt wet goed om kernwapens te plaatsen en de roebel in vrije val

Op zondag keurde Wit-Rusland een wet goed die de niet-nucleaire status van het land opheft. Dat betekent dat er voor het eerst weer kernwapens in het land worden geplaatst sinds de val van de Sovjet-Unie. De goedkeuring van de wet komt op het moment dat het land is gaan fungeren als uitvalsbasis voor het Russische leger en Poetins invasie in Oekraïne.

Volgens de VS zou de Russische president Vladimir Poetin de situatie escaleren met een ‘gevaarlijke retoriek’ over de nucleaire houding van Rusland, op het moment dat Russische troepen zich opmaakten om grote steden in Oekraïne aan te vallen.

Daarnaast meldde Reuters dat er vannacht meerdere explosies zijn waargenomen in Kiev. Ook in Charkov werden op sociale media meldingen gemaakt van explosies en beschietingen, maar die berichten zijn niet te verifiëren.

In de stad Tsjernichiv, 150 km ten noorden van Kiev, zou een flatgebouw zijn geraakt door een raket, waarna brand uitbrak. Over slachtoffers is nog niets bekend.

Roebel in vrije val

In reactie op de financiële sancties van het Westen tegen Rusland, heeft de Russische centrale bank maatregelen genomen om binnenlandse markten te ondersteunen. De bank heeft beurshandelaren verboden om buitenlanders onder meer Russische aandelen te laten verkopen. Desondanks heeft de roebel maandag bijna 30 procent van zijn waarde verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De beperkende maatregelen van het Westen zijn erop gericht te voorkomen dat Poetin de 630 miljard dollar (559 miljard euro) aan reserves van de centrale bank gebruikt om de invasie in Oekraïne te financieren, en de in waarde dalende roebel te ondersteunen.

Onderhandelingen met Moskou

Oekraïne onderhandelt vandaag met Moskou op de grens met Wit-Rusland. Volgens de Oekraïense president Zelenski zijn aan die onderhandelingen vooraf geen voorwaarden gesteld. Ook in het Westen wordt overlegd: om 17.15 Nederlandse tijd overleggen verschillende landen op initiatief van de Amerikaanse president Biden over een gezamenlijke reactie tegen Rusland.

