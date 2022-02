Dit gebeurde er vannacht in Oekraïne: Russen pogen vliegvelden in handen te krijgen en trekken Charkov binnen

De Russen poogden vannacht opnieuw het strategische vliegveld Hostomel nabij Kiev in handen te krijgen. Tijdens hevige gevechten rond het vliegveld ten noordwesten van de hoofdstad zeggen Oekraïense troepen een uit Rusland komende Tsjetsjeense speciale eenheid te hebben verslagen. De commandant, het zou gaan om een generaal, zou ook zijn gedood. Hostomel was aan het begin van de oorlog het doelwit van zware Russische aanvallen. Naast de internationale luchthaven is er ook een groot spoorwegknooppunt.

Ook rond het andere vliegveld, de basis bij Vasylkiv, op dertig kilometer van Kiev, is net zoals vorige nacht hevig gevochten, zo melden Oekraïense media. De burgemeester van Vasylkiv bevestigde eerder dat Russische troepen een brandstofdepot hebben opgeblazen, wat urenlang in brand stond. De brandweer kan vanwege de hevige gevechten niet ter plaatse komen om het vuur te bestrijden. “Een ecologische ramp”, bericht de Kyiv Post.

Er lijkt Rusland veel aan gelegen om de luchtmachtbasis te veroveren. Donderdag werden al parachutisten gedropt om de luchthaven in handen te krijgen, maar volgens de Oekraïense strijdkrachten zijn ze daarin nog altijd niet geslaagd.

Oekraïense soldaten nabij he t vliegveld Vasylkiv, zondagochtend. Beeld REUTERS

In Kiev zelf gaat de strijd door. Op Twitter melden diverse inwoners dat er een zware explosie is geweest aan de rand van de stad. Daarnaast slaagden Russische troepen er na hevige gevechten in op te rukken in de buurt van Cherson, in het zuiden van het land. Correspondent Hans Jaap Melissen meldde gisteravond nog dat het angstwekkend stil is in de straten van de metropool. De Oekraïense president Volodomir Zelenski liet vanochtend weten dat het ‘brute nacht’ is geweest, waarin Russische aanvallen op de hoofdstad zijn afgeslagen. Ook zouden er bij die aanvallen ambulances zijn getroffen.

Vannacht trokken er Russische troepen de oostelijk gelegen stad Charkov, met zo'n anderhalf miljoen inwoners. De gouverneur Olech Sinegoebov liet weten dat ‘lichte voertuigen van de Russische vijand zijn binnengedrongen in Charkov, ook in het stadscentrum.’ Oekraïense militairen zijn volgens Sinegoebov op dit moment in gevecht met Russen in Charkov, bewoners werden opgeroepen binnen te blijven.

Volgens Oekraïense media hebben soldaten van het land tijdens deze gevechten grote hoeveelheden wapens buitgemaakt. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Ook zou een grote gasleiding bij de stad tot ontploffing zijn gebracht, meldt Reuters.

Het Russische ministerie van Defensie zegt zelf de Oekraïense steden Berdjansk en Cherson te hebben geblokkeerd, in het zuiden van het land. Ook meldt het Russische staatspersbureau dat een luchthaven in de buurt van Cherson is ingenomen. Overigens meldt de NOS op basis van een rondgang langs internationale persbureaus en andere bronnen dat er ‘beduidend minder explosies, beschietingen en bombardementen’ zijn gemeld dan de nacht ervoor.

Het belangrijkste nieuws van gisteravond is dat het westen een vuist lijkt te maken door een aantal Russische banken uit het internationale betaalsysteem Swift te gooien, iets waar vooral Duitsland lang op tegen was. De sanctie is bedoeld om de voorkomen dat Poetin 630 miljard dollar (559 miljard euro) aan reserves kan gebruiken om de invasie in Oekraïne te financieren en de dalende roebel te ondersteunen, lieten de VS en de Europese landen zaterdagnacht weten. Om welke banken het precies gaat is nog niet bekendgemaakt.

Zondagochtend verscheen een videoboodschap van president Vladimir Poetin online, waarin hij zijn goedkeuring uitsprak over de Russische opmars. Ook herhaalde hij zijn doel: doorgaan totdat heel Oekraïne ‘gedenazificeerd’ is.

Volgens de Oekraïners zijn er al 3500 Russische soldaten om het leven gekomen; een aantal dat niet geverifieerd kan worden. Volgens westerse analisten zou het dodental onder de Russische troepen ‘hoger zijn dan verwacht’, zo meldt Reuters. Rusland heeft nog geen dodental naar buiten gebracht. Volgens de VN zijn er inmiddels 64 burgerdoden gevallen; en zijn er al meer dan 116.000 mensen naar het buitenland gevlucht.