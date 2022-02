Dit gebeurde er afgelopen nacht in Oekraïne: explosies in Kiev, Zelenski voelt zich alleen achtergelaten

De Oekraïense hoofdstad Kiev wordt momenteel getroffen door “vreselijke raketaanvallen”, schrijft de Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dmytro Kuleba vrijdagochtend op Twitter. “Ga onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde schuilplaats”, valt te lezen in een bericht op de website van de gemeente.

Lokale media en correspondenten van internationale media melden dat het luchtalarm in Kiev herhaaldelijk klinkt en explosies zijn afgelopen nacht gehoord door onder meer journalisten van CNN, de persbureaus AFP en AP en het Russische persbureau Interfax.

Verdere details kunnen veelal niet met zekerheid worden bevestigd. Zo ging het volgens functionarissen binnen het Oekraïense ministerie van binnenlandse zaken om ballistische en kruisraketten maar dat kan nog niet door media worden geverifieerd.

Op beelden die eveneens niet geverifieerd kunnen worden is te zien hoe boven Kiev een voorwerp in de lucht ontploft. Wat er geëxplodeerd is blijft onduidelijk, wel is volgens The New York Times vastgesteld dat voorafgaand aan de explosie raketten zijn afgevuurd vanaf de grond in Kiev.

De burgemeester van de hoofdstad meldt dat een flatgebouw beschadigd raakte door een raketinslag. Zeker drie mensen zouden daardoor gewond zijn geraakt. Het gebouw zou in brand zijn gevlogen en “op instorten” staan, schrijft burgemeester Vitali Klitsjko op Twitter.

Ondertussen rukken de Russische troepen verder op naar Kiev. De Oekraïense onderminister van defensie schat in dat de eerste Russische troepen later vandaag al dorpen rondom de hoofdstad kunnen innemen.

Beeld uit een video van de flat die zou zijn beschadigd. Beeld AFP

Getuigen melden aan persbureau Reuters dat in de stad Lviv in het westen van het land ook het luchtalarm klinkt. Verschillende westerse landen, waaronder Nederland, verhuisden eerder deze maand hun ambassades naar Lviv. Er zijn vooralsnog geen berichten over explosies of beschietingen aldaar.

Veel inwoners van Kiev brachten de nacht door in de metrostations van de hoofdstad, die als schuilkelders worden gebruikt.

Mensen schuilen tijdens de nacht in een metrostation in Kiev. Beeld EPA

Anderen brengen de nacht door in een schuilkelder. Beeld AFP

In een online toespraak op Facebook heeft de de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgelopen nacht gemeld dat ‘saboterende Russische troepen’ de hoofdstad Kiev hebben bereikt.

Zijn land is volgens hem alleen achtergelaten. Hij zegt de hoofdstad niet te zullen verlaten, ook al zou hij volgens de informatie van inlichtingendiensten het eerste doelwit zijn van de Russen. Hij pleit bij de Europese Unie voor een VN-vredesmissie in zijn land.

Zelenski zei dat de Russische aanvallen niet alleen zijn gericht op militaire doelwitten, maar ‘doden ze burgers en veranderen ze vreedzame steden in militaire doelen’. Er zijn volgens hem nu 137 Oekraïners - zowel soldaten als burgers - gedood sinds het begin van de Russische invasie.

Zelenski tijdens zijn speech vannacht. Beeld AFP