Dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne: Aanval op legerbasis Kiev afgeslagen; President Zelensky weigert te vluchten

Er worden zware gevechten gemeld in Kiev. Russische troepen hebben een legerbasis in de Oekraïense hoofdstad aangevallen, maar de aanval is afgeslagen, meldt het Oekraïense leger in een Facebook-bericht. Er zijn geen details bekendgemaakt en het bericht kon niet worden bevestigd. De genoemde plek ligt net ten westen van het centrum van de hoofdstad.

Russische troepen proberen met een luchtlandingsoperatie de militaire luchthaven bij Vasylkiv, ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad Kiev, te veroveren. Er zijn Oekraïense militairen gewond geraakt en omgekomen bij hevige gevechten, vertelde burgemeester Natalia Balasynovytsj tegen Oekraïense media in de nacht van vrijdag op zaterdag. Er zijn veel Russische parachutisten geland. “We hebben slachtoffers. We hebben veel gewonden. Helaas zijn het er tweehonderd”, zegt ze. De vliegbasis ligt ongeveer 40 kilometer van het centrum van Kiev.

Zelesnky slaat evacuatieaanbod af

De Oekraïense president Zelensky heeft een aanbod van de Amerikaanse regering voor een veilige aftocht uit Kiev afgewezen. “Het gevecht is hier; ik heb munitie nodig, geen lift”, zo zou hij hebben gezegd, aldus een hoge Amerikaanse inlichtingenfunctionaris.

Demonstraties Rusland

Ondanks de waarschuwingen van de Russische autoriteiten, gaan mensen daar de straat op om te demonstreren tegen de invasie in Oekraïne. In 26 steden in Rusland zijn zeker 560 mensen opgepakt. Vrijdag stond de teller op 1798 aangehouden demonstranten, de dag ervoor waren er ruim 1500 aanhoudingen.

Kazachstan steunt Rusland niet

Kazachstan, een van de trouwste bondgenoten van Rusland, heeft een verzoek geweigerd om deel te nemen aan het Russische offensief in Oekraïne, melden functionarissen volgens NBC News. Bovendien heeft de voormalige Sovjetstaat laten weten de separatistische staatjes Loehansk (LPR) en Donetsk (DPR) in Oost-Oekraïne niet te erkennen.

Overleg wapenstilstand

Ondanks alle beschietingen bleef overleg achter de schermen mogelijk. Volgens de woordvoerder van President Zelensky staan beide partijen daarvoor open. Achter de schermen zou overlegd worden over een datum en locatie voor besprekingen over een eventuele wapenstilstand.

Correspondent Michiel Driebergen

Sinds donderdag reist correspondent Michiel Driebergen mee met een konvooi vluchtelingen die vanuit het oosten van het land een veiliger heenkomen zoeken in het westen. Gisteren, de tweede dag van zijn tocht richting het westen, belde hij met Trouw:

“We hebben overnacht in Krementsjoek, bij de Dnjepr-rivier. Het was een rustige nacht, al hoorden we in de verte explosies - maar wel echt heel ver weg. Waar het vandaan kwam weten we niet.

“Nu rijden we westwaarts - opnieuw. Ons doel is Ivano-Frankivsk, een stad in het westen van Oekraïne. Daar gaan heel veel vluchtelingen heen, gelukkig hebben we er een verblijfplaats weten te regelen. Het is wel zeer de vraag of we het gaan halen, want het gaat langzaam. We rijden over binnenwegen, maar in die wegen zitten heel veel gaten. Geen files, wel gaten. Om ons heen zijn overal auto’s, voor ons, achter ons, opnieuw één grote stroom, maar het rijdt hier in elk geval door.”

Vanmorgen plaatste hij deze tweet. “Dag van omwegen en angstig nieuws voor de boeg. Maar we krijgen appeltjes voor de dorst mee.”

Twitter stopt tijdelijk met advertenties in Rusland en Oekraïne

Twitter meldt dat er voorlopig geen advertenties te zien zullen zijn voor gebruikers in Oekraïne en Rusland. Het bedrijf wil hiermee voorkomen dat er desinformatie via advertenties op het sociale netwerk verschijnt.

‘We willen er zeker van zijn dat advertenties niet afleiden van de huidige, cruciale veiligheidssituatie’, schrijft het bedrijf op Twitter. Het bedrijf hoopt daarmee de verspreiding van misleidende inhoud te beperken.

We’re working across features like Topics, Lists, and Spaces to ensure the policies and measures in place can ensure the safety of these products, so they can continue to be resources you trust. — Twitter Safety (@TwitterSafety) 25 februari 2022

