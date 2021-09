Dit beeld van een halfnaakte landarbeidster met een killerbody maakt Italiaanse vrouwen woest. ‘Dat dit in 2021 nog kan’

Vrouwen die afgebeeld worden als verleidsters met een killerbody: slank, volle borsten, superstrakke billen? Heel wat Italiaanse vrouwen zijn daar helemaal klaar mee.

Sociale media staan vol woedende en verontwaardigde reacties op een beeld dat zaterdag in het Zuid-Italiaanse stadje Sapri is onthuld. Het bronzen beeld moet een ode zijn aan de vrouwelijke hoofdpersoon uit het dramatische gedicht La Spigolatrice di Sapri over een mislukte opstand tegen het Koninkrijk der Beide Siciliën in 1857. De straatarme vrouw uit Sapri, die achtergebleven graankorrels op akkers bijeenzocht, ziet hoe honderden strijders voor de eenwording van Italië sneuvelen.

Kunstenaar Emanuele Stifano vond het kennelijk een goed idee om deze graansprokkelaar een kokette pose te laten aannemen, in een flinterdunne jurk waar haar perfecte billen doorheen schemeren.

De eerste reacties waren positief, of ironisch, van het type: “Ik geloof niet dat landarbeidsters in de negentiende eeuw zulke jurken droegen: te onhandig, die naakte schouders.” Maar steeds meer vrouwelijke politici blijken meer dan boos. De ene schrijft: “Dat dit in 2021 nog kan.” De ander concludeert dat er ‘aanhoudend seksisme in dit macholand’ is. Velen vinden dat het bronzen beeld moet worden vernietigd, of in ieder geval gauw weggehaald.

Kunstenaar Stifano wuift alle kritiek weg en zegt dat hij ‘een ideaal van een vrouw, vol trots en ontwakend bewustzijn’ heeft gemaakt. Antonio Gentile, de burgemeester van Sapri, valt hem bij: “Het beeld is knap werk. Seksisme zetelt alleen in het oog van de waarnemer.”

