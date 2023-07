Disney speelt nu zelf de hoofdrol in de cultuuroorlog. Maar is het bedrijf de held of de schurk?

De verhalen van Disney bepalen al een eeuw hoe Amerika zichzelf ziet. Maar zelfs de fantasiewereld van Disney is nu ten prooi gevallen aan politieke polarisatie.

Toen Jenna Barbee, basisschoollerares in Brooksville, Florida, begin mei bij haar schooldirecteur op kantoor werd geroepen, had ze geen idee wat ze misdaan had, of welk verhaal ze binnenstapte.

Haar vergrijp, zo ontdekte ze, bleek het vertonen van een Disneyfilm. Het was niet de eerste keer dat ze dat deed. “Disneyfilms zijn mijn lievelingsfilms. Ik vind ze krachtig omdat ze een smeltkroes laten zien van verschillende culturen en religies en achtergronden. De smeltkroes van Amerika, of nou ja: wat Amerika zou horen te zijn.”

Haar persoonlijke favoriet is Mulan, uit 1998, over een Chinees meisje dat als man verkleed in het leger gaat. “Omdat ze een strijder is. Tegen alle verwachtingen in bewijst ze dat ze alles kan wat een man kan, ze gaat in tegen wat iedereen haar verteld heeft. Ik heb zelf bij de mariniers gezeten, dus ik voel me wel verwant met haar. Omdat veel mensen zeiden dat ik het niet zou kunnen, maar ik kon het dus wel.”

Maar deze keer koos ze voor Strange World, een tekenfilm uit 2022 over een familie van ontdekkingsreizigers. Omdat de tien- en elfjarigen in haar klas net les kregen over ecosystemen. “Ik vind dat we heel goed voor de aarde moeten zorgen, dat probeerde ik aan mijn leerlingen duidelijk te maken. Ik vond het heel krachtig dat de wereld waarop ze in deze film wonen een echt hart heeft, dat maakt duidelijk dat het een levend systeem is. Ik hoopte dat mijn leerlingen die verbinding ook zouden maken.”

Strange World, uitgebracht in 2022, was de eerste Disney-tekenfilm in de honderdjarige geschiedenis van het bedrijf waarin een nieuw element opdook in de smeltkroes die Barbee roemt: een homoseksueel personage. Het gegeven speelt verder geen grote rol. Voor de plot goed op gang komt, zien we de kleinzoon van de familie even flirten met een andere jongen, die echter niet mee op avontuur gaat.

Seksuele identiteit

Toch ligt zoiets in Florida gevoelig. Vorig jaar nam de Amerikaanse staat wet HB1557 aan, officieel de Wet op Ouderlijke Rechten in het Onderwijs, maar door tegenstanders al snel de Don’t Say Gay Bill gedoopt. De wet stelt het strafbaar om het onderwerp seksuele identiteit aan te roeren in de laagste klassen van de basisschool. Afgelopen april, net voor Barbee Strange World vertoonde, werd de werking uitgebreid naar vrijwel alle klassen van het lager en middelbaar onderwijs.

De lerares had dat even gemist – ze probeert niet opgeslokt te raken door politiek en sociale media, vertelt ze, en richt zich liever op lesgeven en meditatie. Die bubbel knapte toen een ouder een klacht indiende, en ze vervolgens door haar school berispt werd, en een brief kreeg van het ministerie van onderwijs van de staat Florida. Die kondigde een officieel tuchtonderzoek tegen haar aan. En al snel was ze wereldnieuws.

My friend showed Disney’s Strange World in a Florida classroom and one student reported it to their parents. Now she’s under investigation by the state.



Florida is not safe for teachers, DO NOT MOVE HERE. pic.twitter.com/rZJPdadz28 — Carl Zee (@c350Zee) 11 mei 2023

Volgens Barbee blijkt uit de selectieve ophef wel dat de wet kinderen helemaal niet tegen seksualisering beschermt, zoals voorstanders claimen, maar vooral dient om homoseksualiteit terug in de taboesfeer te duwen. “Sorry, maar in die film zijn het de ouders die de hele tijd aan het zoenen zijn op het scherm. Maar daar hoorde ik niemand over, dat vindt niemand erg. Ze zeggen dat ze tegen het opdringen van seksualiteit zijn, maar hoe kunnen ze dat zeggen, als er met dat ene homoseksuele personage helemaal niets seksueels gebeurt?”

Misschien dat de gemoederen sowieso hoger oplopen bij een film van Disney. Dat bedrijf had zich waarschijnlijk iets anders voorgesteld van zijn honderdste verjaardag, in 2023. Het had een glorieuze terugblik moeten worden op een eeuw vol verhalen, die verankerd zitten in het collectieve geheugen van Amerika, en van de wereld.

In plaats daarvan belandde het in de loopgraven van de cultuuroorlog, en werd Disney de favoriete boeman van radicaal-rechtse stemmen. Die fulmineren dat het verdorven ‘woke bedrijf’ de tere Amerikaanse kinderzieltjes met seksuele propaganda bezoedelt. Disney moet zich bovendien juridisch verweren tegen pogingen van de staat Florida om privileges af te pakken.

Uit de film Strange World. Beeld Disney

Niet dat Disney zich nou vol vuur zelf in die cultuurstrijd geworpen had. Integendeel, toen wet HB1557 werd aangenomen, hield het zich aanvankelijk afzijdig, vanuit het instinct van een groot bedrijf dat niemand voor het hoofd wil stoten. Maar in het Amerika van de jaren twintig, waarin politieke polarisatie bezit neemt van steeds meer domeinen van het openbare leven, is zo’n houding lastig. De afzijdigheid werd hevig bekritiseerd door het eigen personeel, vooral de werknemers uit de lhbti+-gemeenschap, waarna Disney zich alsnog uitsprak tegen de wet.

Politiek gewin

Tien jaar geleden had een Republikeinse gouverneur zo’n protest misschien beleefd aangehoord, en de relatie met een van de grootste werkgevers en investeerders van de staat zeker ook niet in gevaar laten brengen. Maar gouverneur Ron DeSantis van Florida behoort tot een nieuwe generatie rechts-populistische Republikeinen, die niet meer automatisch de belangen van grote bedrijven vertegenwoordigen. Hij wil volgend jaar president worden, en ziet juist politiek gewin in het aanpakken van Disney.

Toen Disney in de jaren zeventig neerstreek in Orlando, Florida, en daar Disney World bouwde, kreeg het ongekende privileges. In feite functioneert het als zijn eigen regering, het bedrijf zou zelfs een eigen kerncentrale mogen bouwen. Het ‘Vaticaan met muizenoren’, noemde historicus Richard Foglesong het speciale Disney-district ooit. DeSantis probeert die privileges nu af te pakken. Disney sloeg terug door een voorgenomen miljardeninvestering in Florida in te trekken.

De gouverneur wordt bij zijn pogingen aangevuurd door een jonge generatie Republikeinse ideologen. Neem iemand als Matt Walsh, een welbespraakte en rabiaat-rechtse dertiger, onder meer bekend van een anti-transgender-documentaire. In de shows en podcasts die hij op sociale media onder zijn miljoenen volgers verspreidt, spreekt hij met minachting over Republikeinen van de oude stempel, die ervoor pleiten om de belangrijke werkgever Disney te vriend te houden. Voor Walsh is de cultuurstrijd namelijk het centrale politieke vraagstuk van deze tijd.

‘Culturele ineenstorting’

Gaan we soms ook abortusklinieken en de porno-industrie verdedigen, omdat ze voor werkgelegenheid zorgen, schampert Walsh in een van zijn podcasts. “Je hebt meer dan een baan nodig voor een goed en vervullend leven. Je hebt meer dan banen nodig voor een bloeiend land. En je baan is een schrale troost als je in een stervende, tot verval verdoemde maatschappij moet werken. We zijn bezig met een collectieve mars richting gedegenereerde gekte, en zelfs als we allemaal banen hebben, is het eindstation ineenstorting... Suggereer ik nu echt dat Disney helpt om de culturele ineenstorting te bewerkstelligen? Jazeker, dat is precies wat ik zeg. Het is een bedrijf met bijna ongelimiteerde toegang tot de geesten van miljoenen kinderen.”

Uit de film Strange World. Beeld Disney

Traditionele media als CNN of The New York Times zijn erg genoeg, zegt Walsh. “Maar daar ga je naartoe omdat je wílt worden blootgesteld aan linkse propaganda. Sowieso brengen de meeste mensen niet heel veel tijd door met nieuwsprogramma’s en kranten. Maar Amerikanen brengen iedere dag wel uren door met het innemen van entertainment. Het ergste is: de meeste kijkers denken niet dat entertainment politiek of ideologisch is. Ze zijn niet op zoek naar de boodschap, maar absorberen hem ongemerkt. Entertainmentpropaganda is veel effectiever en dus een groter probleem dan welke propaganda dan ook, vooral in het geval van Disney, omdat ze entertainment maken voor kinderen. Daarom is de strijd van Ron DeSantis tegen Disney zo belangrijk.” Want dat bedrijf is “een zeer krachtige voorstander van het seksualiseren van kinderen”.

Ironisch genoeg bedient Matt Walsh zich hier van een plotelement dat uit een Disneyfilm geleend lijkt: dat van de Disney villain. De slechterik, die zonder al te veel psychologische grijstinten kwaad wil aanrichten omdat hij of zij nu eenmaal inherent slecht is, zoals Cruella de Vil uit 101 Dalmatiërs of Ursula uit De kleine Zeemeermin. Zoals Walsh het ziet, is Disney nu zélf een Disney villain geworden, zo verdorven schildert hij het bedrijf af.

Je zou nog een stapje terug kunnen doen, en concluderen dat verhalenverteller Disney op zijn honderdste verjaardag zelf verdwaald is geraakt in een verhaal. Een verhaal over Amerika anno 2023, waarin het slechts één van de personages is, niet de alwetende scriptschrijver.

Boycot

Religiewetenschapper Jodi Eichler-Levine, die lesgeeft aan Lehigh University en werkt aan een boek over Disney, moet lachen bij die suggestie. Het is niet helemaal voor het eerst dat Disney zelf in de spotlights staat, nuanceert ze. In de jaren negentig kreeg Disney al eens te maken met een boycot van de Southern Baptist Convention, de grootste protestantse denominatie van de VS. Die protesteerde destijds tegen de beslissing van Disney om ook partners van homoseksuele werknemers toegang te geven tot de ziektekostenverzekering van het bedrijf.

Maar de huidige aanval is gevaarlijker, denkt ze, omdat hij vanuit de overheid geregisseerd wordt. En zij ziet dat ook Disney zelf daarbij in bepaalde reflexen uit een Disney-filmscript schiet. “Ze proberen zichzelf neer te zetten als de prinses in nood, die gered moet worden. Er is nu een rechtszaak waarin ze zeggen dat hun grondwettelijke vrijheden zijn geschonden, daarmee proberen ze het te doen voorkomen alsof ze niet de grote, slechte multinational zijn, maar de vervolgde strijder voor de vrijheid van meningsuiting.”

Het werkt deels. “Veel linkse vrienden van mij, die altijd kritiek op grote bedrijven hebben, zeggen nu tegen me: hm, ik ben in de war, ik geloof dat ik nu aan de kant van Disney moet staan.”

Eichler-Levine behoort tot een nieuwe lichting Disney-wetenschappers, die al langer het frame achter zich gelaten hadden dat in de jaren tachtig en negentig nog dominant was onder cultuurcritici met een baan aan de universiteit. Die mopperden over hoe Disney sprookjes vermarktte met een Amerikaans sausje, en als een soort culturele deegroller de hele wereld platdrukte. Over de bedwelmende onechtheid van themaparken, een moderne opium van het volk, die burgers in apolitieke zombies veranderde.

Uit de film Sneeuwwitje (1937) Beeld ANP / ANP Kippa

Hedendaagse wetenschappers proberen eerder precies te beschrijven wat er gebeurt met de verhalen die Disney de wereld in stuurt, hoe ze botsen op andere verhalen, en hoe ze de identiteit van fans mede vormgeven. Wat dat betreft voelt Eichler-Levine zich nu alsof ze op de eerste rij van een bioscoop popcorn zit te eten, lacht ze. “Ik begon dit project in 2019, en toen leek Disney nog een verbindende factor. Als ik in een Disneypark rondliep zag ik mensen van heel verschillende politieke achtergronden. Als ik keek naar hoe ze zich kleedden, luisterde waar ze over praatten, vroeg ik me af: is dit de laatste plek waar heel conservatieve en heel progressieve mensen met verschillende raciale en klasse-achtergronden samenkomen?”

Het valt nog te bezien hoe dat uitpakt. Maar misschien dat in die diversiteit ook wel de kiem lag van de huidige conservatieve onvrede over Disney. “In de afgelopen jaren zijn de films van Disney diverser geworden, deels omdat de klanten van Disney diverser geworden zijn, deels omdat de makers bij Disney diverser geworden zijn.” Dat was volgens Eichler-Levine bewuste bedrijfsstrategie, die voortvloeide uit interne discussies, die met name in de jaren tien gevoerd werden.

Meer kleur op de wangen

Neem de prinsessen. Die hebben duidelijk meer kleur op de wangen gekregen. Zo’n twintig jaar geleden begonnen de voorbereidingen voor een film met de eerste zwarte Disney-prinses, Tiana, die in 2009 in de bioscoop kwam – hoewel dat karakter niet bij alle leden van de zwarte gemeenschap in goede aarde viel. Het was een belangrijk ijkpunt in een ontwikkeling die in de jaren negentig begon met Pocahontas en Mulan, en die ons sindsdien onder andere Vaiana, Raya en Mirabel heeft gebracht.

Ook als de prinsessen wel wit zijn, dan zijn het geen onderdanige vrouwen meer zoals Sneeuwwitje, die direct na het betreden van de woning van de zeven dwergen ijverig aan het poetsen slaat. In Frozen wordt nadrukkelijk de draak gestoken met de neiging van de ouderwetse Disneyprinsessen om een knappe prins te trouwen die ze verder helemaal niet kennen. In die film is het niet de traditionele kus van een prins, maar de zusterliefde die de plot rond maakt. Je moet de verlossing niet van een man verwachten, is de boodschap die een generatie fans van prinses Elsa meekrijgt.

Binnen die ontwikkeling was het eerste homoseksuele personage in een Disneyfilm een kwestie van tijd. De hevigheid van de conservatieve tegenreactie hoeft ook niet te verbazen. Want het verhaal waarin Disney nu zelf een rol speelt, is uiteindelijk geen verhaal waarin superhelden tegen slechteriken strijden, of een politiek conflict over een wet in Florida, maar een verhaal over verhalen. Over, in de woorden van Eichler-Levine, ‘wie Amerika’s verhalen mag vertellen’.

De macht van Disney als verhalenverteller is eerder toegenomen dan afgenomen, schat ze in. “In 1955 waren er maar drie televisiezenders, dus natuurlijk keken er toen miljoenen mensen naar The Mickey Mouse Club. Maar inmiddels zijn ze eigenaar van Marvel (superheldenstudio, red.), van ESPN (sportzender, red.), van Star Wars, enzovoort. Sinds 2005 heeft Disney de meeste Amerikaanse mythologieën aangekocht, en in een bredere wereld van verhalen ondergebracht. Dus ja, ondanks de versplinterde mediamarkt denk ik dat ze nu meer invloed hebben dan in de jaren vijftig. En dat verklaart ook waarom ze zo’n politiek doelwit zijn.”

Gouverneur DeSantis leek expliciet terug te wijzen naar die jaren vijftig, toen hij nieuwe bestuurders benoemde in het administratieve district waar Disney tot voor kort alleenheerschappij uitoefende. Alle nieuwe bestuurders, zo verzekerde DeSantis, ‘willen heel graag verwezenlijkt zien worden wat Walt voor zich zag’. Terug naar de originele bedoelingen van de oprichter dus, met de ouderwetse prinsessen, zonder de nieuwerwetse woke verzinsels.

Want DeSantis is niet zomaar een buitenstaander; de gouverneur vierde ooit zelfs zijn bruiloft in Disney World. Zijn kruistocht tegen het bedrijf is waarschijnlijk een mengsel van politieke calculatie en de wrok van een fundamentalistische gelovige die met lede ogen toeziet hoe zijn religie aan moderne interpretaties ten onder gaat.

Dé originele Walt Disney is een fictie

Maar Eichler-Levine waarschuwt: dé originele Walt Disney, die is een fictie. De Walt Disney van de jaren vijftig was misschien een conservatieve familieman, die meeging in het rabiate anti-communisme van zijn tijd, maar in de jaren dertig was hij politiek gezien eerder progressief. In zekere zin weerspiegelde hij zijn tijd, en zijn land.

Dat is ook wat journalist John Bright al in 1967 in The Nation schreef over de toen net overleden Walt Disney: “Van alle activisten van het openbare vermaak, was Oom Walt degene die het meest in de Amerikaanse mainstream paste, in smaak en moraliteit, houdingen en opvattingen, eergevoel en vooroordelen.”

Het is in zekere zin een paradox, want van Walt Disney is ook bekend dat hij zijn film-universum deels schiep om aan de echte wereld te ontsnappen. Maar dat universum is wel onlosmakelijk verbonden met de Amerikaanse werkelijkheid. “De synchroniciteit tussen Disney en Amerika zou zijn merk worden”, schrijft biograaf Neal Gabler. “Zijn verbeelding vormde een dubbele helix met de Amerikaanse verbeelding.”

Terug naar de jaren vijftig, zoals DeSantis lijkt te willen, dat is geen serieuze optie voor een verhalenverteller die zijn kracht ontleent aan die speciale relatie met de Amerikaanse verbeelding. Het zou al helemaal niet geaccepteerd worden door een nieuwe generatie Disneyfans.

Fans zoals Rozy Ambler, die op TikTok bijna anderhalf miljoen volgers vergaarde met haar inventieve Disney-fanvideo’s. Een paar jaar geleden verhuisden zij en haar man naar Disney-hoofdstad Orlando, om ‘dicht bij de magie’ van de Disneyparken te zijn. De filmpjes die ze er tijdens de pandemie over maakte gingen viraal, en sindsdien verdient Ambler haar boterham – de ene maand beter belegd dan de andere – als Disney-influencer.

Op een maandag rust ze uit van een week themaparken bezoeken en video’s monteren, en vertelt ze over haar liefde voor Disney. “Wij hadden vroeger geen geld voor de bioscoop, dus de video’s is waar de magie voor mij begon. Mijn broertje en ik keken de hele dag Disneyfilms. Dat was ons ding. Dat was waar ik me als kind het veiligst voelde. Die muziek, die deed iets, met mijn lichaam, mijn hart en ziel.”

Haar favoriete film was De kleine zeemeermin. “Wat ik het leukste aan Ariel vond, was dat ze zo nieuwsgierig was. Ik had als kind ook altijd een grote verbeelding, wilde van alles, maar mensen vonden me soms een beetje heftig. En als ik dan naar Ariel keek, dan dacht ik: o, maar het is oké, om dingen te willen ontdekken en je niets van anderen aan te trekken.”

De cirkel was rond

Niet lang voor het gesprek is de live action remake van Ariel uitgebracht. Daarin wordt Ariel gespeeld door de zwarte actrice Halle Bailey. Tot ongenoegen van sommige conservatieve activisten, die hier alweer doorgeschoten wokisme in zagen. Maar voor Ambler voelde het alsof de cirkel rond was. “Ik heb de film nu al drie keer gezien, en iedere keer moest ik huilen. Omdat ik vroeger het idee had dat dit niet mogelijk was voor mij. Tiana was er nog niet. Ik hield van de Disney-prinsessen, maar ik dacht niet dat ik er ooit een kon zijn, omdat ik zwart was. Ik dacht letterlijk dat je daar wit voor moest zijn.”

“Als deze film uitgebracht was toen ik klein was, zou ik denk ik verder zijn in mijn carrière. Ik worstel met mezelf, vind het moeilijk om in mezelf te geloven. Het is zo cliché om te zeggen dat representatie ertoe doet, maar het is echt waar.”

En dat mensen daar problemen mee hebben? “Ik vind dat heel eng. Disney probeert diverser te worden, en van mij mag het eigenlijk nog wel wat meer doen, of het nou meer raciale achtergronden zijn, of homoseksuele personages. Maar daar worden ze voor gestraft, dat breekt mijn hart. Het is heel eng voor de wereld.”

Als Ambler de wereld even te eng vindt, dan heeft ze altijd een oplossing in de buurt. Een bezoek aan een Disney-park voelt voor haar als een bezoek aan de geborgenheid van haar jeugd. “In het treintje naar het Magic Kingdom (het hoofdpark van Disney in Orlando, red.) kan ik nog met mijn hoofd vol problemen zitten, maar eenmaal binnen, op Main Street, valt het allemaal van me af.”

Halle Bailey als Ariel in De kleine zeemeermin (2023) Beeld Disney

Helemaal afwezig is de echte wereld niet in de Disneyparken, op een zaterdag in juni, Pride Month. Waar andere bedrijven soms terugkrabbelen na conservatieve kritiek, valt op dat Disney geen gas terugneemt. Ook van de superhelden van Marvel hangt speciale regenboogkleding prominent in de souvenirwinkels. Weinig mensen lijken er aanstoot aan te nemen.

Evengoed laten ook weinig mensen hier zich verleiden om diep in te gaan op de problemen tussen Disney en Florida. Dat is niet waar ze voor komen.

Pelgrimage

Een bezoek aan Disney World is voor veel Amerikanen een soort pelgrimage, vertelt Jodi Eichler-Levine. Die wordt ’s avonds afgesloten met een collectief ritueel: de lichtshow Happily Ever After (‘Nog Lang En Gelukkig’), met vuurwerk, lichtprojecties en muziek, nabij het kasteel van Doornroosje.

“Het draait er meestal op uit dat ik ga huilen”, vertelt Colleen Stephens verontschuldigend. Ze is in de vijftig, en komt hier ieder jaar met haar familie, die dit jaar gekleed is in Winnie de Poeh-thema. “Ik dacht nog even: ben ik te oud om hiermee weg te komen? Als ik niet naar Disney zou gaan, zeker. Maar hier kan het.”

Ze is niet de enige die geëmotioneerd raakt. Mensen slaken verrukte kreten als hun favoriete nummers of personages langs komen, het lijkt wel een eredienst. ‘Collectieve effervescentie’, noemt religiewetenschapper Eichler-Levine de extase, met een term van socioloog Emile Durkheim. In die atmosfeer van vervoering is de macht van Disney-verhalen ineens bijna tastbaar, voel je hoe ze onder de huid kruipen, hoe ze zich in de collectieve verbeelding hebben genesteld, en snap je dus ook hoe ze conservatieven angst aanjagen. En zou je je bijna in een universum wanen waar het goede het kwade uiteindelijk overwint, als je maar je hart volgt, want dat is de boodschap die Happily Ever After erin ramt.

Maar dit verhaal speelt zich niet in een Disney-universum af, maar in het echte Amerika, waar realiteiten altijd tegen elkaar aan blijven schuren, waar altijd losse eindjes zijn. Omdat, zoals Rozy Ambler het eerder al had samengevat, “er in het echte leven altijd mensen zijn die anderen geen Happily ever After gunnen.”

Dat blijkt wel als Jonathan en JB hun verhaal doen. De twee veertigers zijn in het park met een deel van hun familie, en houden zich eerst op de vlakte. Ze willen niet met hun achternaam in de krant om over gevoelige familiezaken te kunnen spreken. Dan breekt JB ineens, en vertelt dat ze hier de tiende verjaardag van hun neefje gingen vieren. “De mannen deden een pet met Mickey-oren op, de vrouwen een haarband. En hij wilde ook een haarband. We legden hem uit dat dat eigenlijk voor meisjes was, maar hij wilde het toch, en hij was jarig, dus zeiden we: nou, prima, dan krijg jij die haarband.”

Toen zette oma de foto op Facebook. Die werd weer gezien door de vader, die thuis was. De familie komt uit Louisiana en Kentucky, conservatieve delen van het land. “De drinkvrienden van zijn vader gingen hem erop aanspreken: zo, die zoon van jou is een flikker. En nu heeft die vader geëist dat zijn zoon naar huis komt. En wij zijn bang dat hij geslagen wordt, of erger.”

“Hij is geen homo”, overpeinst JB. “Hij was gewoon aangetrokken tot de dingen die je hier overal ziet. En hier in Disney is het ook geen probleem. Maar thuis ben je een man of een vrouw, niets anders, die lijn ga je niet over. En als je homo bent, dan willen ze er niets over horen, en niets van zien. Dat is waar dit allemaal over gaat.”

De volledige namen van Jonathan en JB zijn bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

De Pride zit in de verdomhoek in Florida. ‘Ik ga niet zeggen dat ik met een man getrouwd ben’

In Florida werden dit jaar Pride-vieringen afgelast omdat organisatoren het vanwege nieuwe wetgeving niet meer aandurven. In de stad St. Petersburg gaat alles wel door, maar er drijven donkere wolken boven het lhbti-evenement.



Het verzet tegen de boekverboden in Florida bloeit op

Een ‘fout’ boek in de klas kan een leraar in Florida nu vijf jaar cel kosten. In Tampa Bay bloeien initiatieven op om zulke verboden boeken toch onder de aandacht te brengen.