Disney deelt in strijd met gouverneur Florida gevoelige tik uit

Mickey Mouse blufte niet. Entertainmentgigant Disney maakte donderdag bekend een nieuw te bouwen kantorencampus in Florida te schrappen. Daarmee gaat een beloofde investering van mogelijk meer dan een miljard dollar in rook op, voor een project dat de Amerikaanse staat tweeduizend banen had kunnen opleveren. Het is het voorlopige hoogtepunt in de bonje tussen de mediagigant Disney en de staat Florida, of beter gezegd de gouverneur daarvan, Ron DeSantis.

De ruzie is terug te voeren op de invoering van de ‘Don’t Say Gay-wetten’ in Florida onder gouverneur DeSantis, een conservatief houwdegen binnen de Republikeinse partij, van wie velen verwachten dat hij binnenkort zijn presidentskandidaatschap zal aankondigen.

Deze wet – officieel de Parental Rights in Education-wet – verbiedt het om in de eerste klassen van de lagere school onderwerpen als genderidentiteit en homoseksualiteit te bespreken. De wet werd in maart 2022 door DeSantis ondertekend, tot afschuw van progressief Amerika, en dan met name Democraten en lhbti+activisten. Disney, één van de grootste werkgevers in Florida, sprak zich er na enige aarzeling tegen uit, onder druk van de eigen werknemers.

Gouverneur Ron DeSantis, die al meer dan een jaar ruziet met Disney, één van de belangrijkste werkgevers in zijn staat. Beeld AP

Een cultuurstrijd als deze geldt als een mijnenveld in het gepolariseerde Amerika, waar vanwege commerciële belangen veel bedrijven hun vingers niet aan durven branden – uitzonderingen daargelaten. Disney is zo’n uitzondering, en kreeg door Republikeinen en de conservatieve zender Fox News al snel spottend het label ‘Woke Disney’ opgeplakt. Disney werd daarmee ook doelwit van DeSantis, die van de strijd tegen het vermeende gevaar van woke zijn stokpaardje heeft gemaakt.

Het was aanzet tot een reeks pesterijtjes aan het adres van het entertainmentbedrijf: zo dreigde DeSantis onlangs een gevangenis vlak bij pretpark Disney World in Orlando te bouwen. Maar het meest serieus was het voornemen van DeSantis iets te doen aan de speciale economische zone waarbinnen het pretpark is gevestigd.

Disney World en de omringende resorts bevinden zich op een grondgebied waarop Disney sinds 1967 als eigen overheid fungeert. Deze status was destijds het lokkertje voor Disney om in Florida zijn nieuwe pretpark te vestigen. Binnen deze speciale economische zone geniet het enorme belastingvoordelen, die het bedrijf, zo schatten experts, jaarlijks vele miljoenen schelen. Maar DeSantis wil daar vanaf: volgens hem geniet Disney hiermee oneerlijk voordeel op andere bedrijven. Nu lukte het de Republikein niet om een einde te maken aan die speciale status, wel kreeg hij het begin dit jaar voor elkaar dat Disney niet meer kan meepraten over het bestuur van die zone. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, een juridisch steekspel volgde.

Nu trekt Disney dus een beloofde mega-investering in, een beslissing die volgens een memo van verantwoordelijk bestuurder Josh D’Amaro is ingegeven door ‘veranderende marktomstandigheden’. De naam van DeSantis werd niet genoemd. Maar volgens The New York Times, op basis van ingewijden, heeft de beslissing wel degelijk alles te maken met de ruzie tussen Disney en DeSantis.

Gavin Newsom, de (Democratische) gouverneur van Californië, waar Disney gezien de filmindustrie ook een belangrijke werkgever is, verkondigde snel dat de werknemers die nu niet naar Florida vertrekken van harte welkom blijven in Californië, ‘een staat die wél jullie waarden vertegenwoordigt’. En Democratisch afgevaardigde Anna Eskamani, die Orlando vertegenwoordigt in het Lagerhuis van Florida, vatte het in een verklaring samen: “Gouverneur DeSantis is een job killing moron die meer geeft om zijn eigen politieke ambities en de cultuurstrijd dan om Florida en onze toekomst.”

