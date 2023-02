Diplomaten: Inspecteurs in Iran vinden uranium verrijkt tot 84 procent

Inspecteurs van het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties hebben in Iran sporen van uranium met een zuiverheid van 84 procent gevonden. Dat bevestigen hooggeplaatste Europese diplomaten die betrokken zijn bij de onderhandelingen rondom een hernieuwd nucleair akkoord met Iran aan zowel Bloomberg als The Wall Street Journal.

Het IAEA heeft de bevindingen nog niet officieel bevestigd, maar zegt dat het ‘op de hoogte is van de berichten in de media’ en dat het momenteel in gesprek is met Iran over de bevindingen van de inspecteurs in het land.

Als die bevindingen bevestigd worden dan zou dit de eerste keer zijn dat de inspecteurs in Iran uraniumdeeltjes met zo’n hoog zuiverheidspercentage hebben gevonden. Het is nog niet zuiver genoeg om te gebruiken in de productie van nucleaire wapens – daarvoor is uranium nodig dat tot 90 procent verrijkt is – maar het komt erg in de buurt.

Volgens het nucleaire akkoord dat de P5+1 (de Verenigde Staten, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) en de Europese Unie in 2015 met Iran sloten mag het land uranium niet verder verrijken dan 3,25 procent. Maar sinds voormalig president Donald Trump de Verenigde Staten in 2018 abrupt terugtrok uit de deal en nieuwe sancties aan Iran oplegde, legt ook Iran de gemaakte afspraken steeds vaker naast zich neer.

Volgens IAEA-baas Rafael Grossi heeft Iran de laatste jaren zeventig kilo uranium verrijkt tot 60 procent, en duizend kilo verrijkt tot 20 procent – als dit verder wordt verrijkt naar 90 procent is dit genoeg voor het produceren van ‘meerdere nucleaire wapens’, kondigde Grossi vorige maand aan.

Opzettelijke actie of een ongeluk?

Volgens de diplomaten die op de hoogte zijn van de bevindingen van de inspecteurs lijkt het er vooralsnog niet op dat Iran een grote voorraad uranium tot 84 procent verrijkt heeft. Ook is de vraag of het om een opzettelijke actie of een ongeluk gaat.

Tijdens het verrijken van uranium is het mogelijk dat er ‘uitschieters’ zijn, en dat er uranium tot een hogere zuiverheid wordt verrijkt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Behrouz Kamalvandi, de woordvoerder van de Iraanse Atoomenergie-organisatie, zegt in een reactie dat dit het geval is.

Maar westerse diplomaten betrokken bij de nucleaire onderhandelingen zetten hier vraagtekens bij – in eerdere gevallen van zulke uitschieters ging het altijd om een verschil van een paar procent, niet om een sprong van meer dan twintig procent.

Als het IAEA de conclusie trekt dat Iran opzettelijk uranium boven de 60 procent aan het verrijken is, zou dat de onderhandelingen rondom een hernieuwd nucleair akkoord – die sinds vorig jaar muurvast zitten – nog verder bemoeilijken. Naar verwachting komt de organisatie snel met meer duidelijkheid. Over twee weken staat een bijeenkomst van de bestuursraad van de atoomwaakhond op de agenda, de verwachting is dat het IAEA voorafgaand een rapport met de laatste bevindingen zal publiceren.

