Digitale speurders Bellingcat linken Russische spionnen aan vergiftiging Navalny

Digitaal onderzoekscollectief Bellingcat zegt samen met de Russische site The Insider het team van Russische geheim agenten te hebben geïdentificeerd dat de oppositieleider Aleksej Navalny volgde voordat hij eerder dit jaar werd vergiftigd. Bellingcat en The Insider concluderen op basis van een grote hoeveelheid bel- en reisgegevens dat het gaat om een eenheid van de Russische veiligheidsdienst FSB, die gespecialiseerd is in de inzet van giffen. Volgens de onderzoekers, die samenwerkten met de Amerikaanse zender CNN en het Duitse blad Der Spiegel, zijn er ook aanwijzingen dat de vermoede moordpoging op hoog niveau in Rusland werd goedgekeurd.

Navalny werd afgelopen augustus ineens onwel tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk, waar hij campagne had gevoerd, naar Moskou. Het vliegtuig landde daarop bij de stad Omsk, waar de oppositieleider naar een ziekenhuis werd gebracht. Nadat hij vervolgens met een Duitse luchtambulance naar een hospitaal in Berlijn was vervoerd, werd vastgesteld dat hij vergiftigd was met een zenuwgas van de zogenoemde novitsjok-groep. Deze gassen werden in de vroegere Sovjet-Unie ontwikkeld. De Europese Unie stelde daarna sancties in tegen enkele Russen, onder wie FSB-directeur Aleksandr Bortnikov, en de Duitse bondskanselier Angela Merkel eiste van president Vladimir Poetin antwoord op ‘zeer ernstige vragen.’

Heimelijke ontwikkeling giffen

Volgens Bellingcat heeft Rusland na de officiële stopzetting van zijn militaire gifgasprogramma in 2010 de ontwikkeling van de giffen heimelijk voortgezet in instituten die gelieerd zijn aan de veiligheidsdiensten. De onderzoekers benadrukken niet te kunnen bewijzen dat het team dat Navalny volgde de vergiftiging ook heeft uitgevoerd.

Bellingcat, working with @the_ins_ru has identified the FSB team behind the attempted assassination on @navalny, uncovering phone records and flight records showing the team followed him over 30 times since he announced he would run for president https://t.co/R1WHKbpYvv — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 14 december 2020

Moskou ontkent iets te weten van de vergiftiging en verspreidt er allerlei wilde complottheorieën over. Een van de populairste daarvan is dat een naaste medewerkster van Navalny het zou hebben gedaan op instructie van de Britse geheime dienst MI6, om het bewind van Poetin in diskrediet te brengen. Poetin zelf verzekerde vrijdag dat hij aanklagers opdracht heeft gegeven de zaak te onderzoeken. “Onze experts staan klaar om af te reizen naar Frankrijk, Duitsland en Nederland om te kijken wat daar voor giftige strijdmiddelen zijn gevonden”, aldus de sterke man. “Maar niemand nodigt ons uit.”

Specialisme geheime diensten

Gifmoorden gelden als een specialisme van de Russische geheime diensten. De KGB, de voorloper van de FSB, deed al in de Sovjet-tijd veel onderzoek naar kleur- en reukloze giffen. Sommige van die giffen, zoals het zenuwgas sarin, zijn al bij inademing van een heel klein beetje dodelijk. Andere, zoals van de novitsjok-groep, kunnen reeds bij aanraking fataal zijn.

Zo stierf de Tsjetsjeense rebellenleider Samir Saleh Abdullah, alias Khattab, in 2002 toen hij een brief opende waarin waarschijnlijk een variant van sarin zat. Kort daarop meldde de FSB dat de rebellenleider in een ‘speciale operatie’ was gedood. De Russische journaliste Anna Politkovskaya, een uitgesproken critica van Poetin, overleed in 2004 bijna nadat tijdens een binnenlandse vlucht gif in haar thee was gedaan. Zij werd twee jaar later, waarschijnlijk niet toevallig op de verjaardag van Poetin, alsnog doodgeschoten.

Voorts was er het geval van de voormalige FSB-agent Alexander Litvinenko, die in 2006 in Groot-Brittannië overleed nadat hij thee had gedronken met daarin het radio-actieve polonium-210. Volgens Brits onderzoek had Poetin hoogstwaarschijnlijk ingestemd met die vergiftiging. En er was de Russische oud-spion Sergej Skripal, die in 2018 samen met zijn dochter bewusteloos werd aangetroffen in het Britse Salisbury. Rechercheurs stelden vast dat de twee waren vergiftigd met novitsjok en dat de moordpoging het werk was de Russische militaire inlichtingendienst.

Overigens verzekerde Navalny tegenover CNN, dat hem op een geheime plek in Duitsland interviewde, dat hij vastbesloten is om, zodra hij voldoende hersteld is, terug te keren naar Rusland: “Ik ben een Russisch politicus. Ik hoor daar.”

