Digitale oproep voor Russisch leger is vooral bedoeld om sociale onrust te voorkomen, denken critici

Parlementariërs hadden slechts een paar uur gekregen om de ontwerptekst van nieuwe, vergaande wetsartikelen te lezen, toch gingen dinsdag 394 van de 395 aanwezigen in het parlement ermee akkoord, bij één onthouding.

Twee formaliteiten resteren nog: goedkeuring door de Federale Raad en een handtekening van president Poetin. Daarna kan iedere Russische man die in aanmerking komt via een overheidsportaal worden opgeroepen voor dienstplicht, of gemobiliseerd worden voor het Russische leger in Oekraïne. De digitale oproep wordt gekoppeld aan de bestanden van allerlei andere overheidsinstellingen, van grensbewaking tot belastingen, wat ontduiken een stuk lastiger maakt.

Volgens de Russische autoriteiten moet de maatregel ‘bureaucratie’ tegengaan. “Het is alleen bedoeld om de militaire administratie te verbeteren, het systeem moet voldoen aan moderne standaarden”, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.

Tekenen voor ontvangst

Dat het bestaande systeem omslachtig is en ruimte voor gesjoemel openlaat, klopt wel. In de huidige situatie moet een oproep persoonlijk overhandigd worden aan dienstplichtigen of gemobiliseerde reservisten – mannen in de weerbare leeftijd die hun dienstplicht hebben volbracht. Die ontvanger dient te tekenen voor ontvangst. Iedereen die de bui ziet hangen – bijvoorbeeld omdat zijn naam voorkomt op lijsten die bij elk aanmeldbureau aan de muur hangen – kan onderduiken op een ander adres, of zelfs naar het buitenland vluchten.

Dat laatste hebben honderdduizenden Russen gedaan, nadat president Poetin in september een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ van 300.000 extra militairen voor Oekraïne afkondigde. Volgens Peskov moet een herhaling van de ‘chaos’ die zich toen voordeed worden voorkomen. Het Kremlin verzekert dat er geen plannen zijn voor een nieuwe mobilisatieronde.

Mobilisatie niet meer nodig

Dat haal je de koekoek, denken critici. De crux van de wet is juist dat die een grootschalige mobilisatie, met bijbehorende bekendmakingen op televisie, overbodig maakt. Het zal sociale onrust schelen, als mannen straks één voor één kunnen worden opgeroepen, ter vervanging van gesneuvelden in Oekraïne.

Om aan ‘kanonnenvlees’ te komen, zullen er geen mobilisatiegolven meer nodig zijn, tweet Ilja Krasilsjtsjik, medeoprichter van een organisatie die Russen helpt om aan de krijgsdienst te ontkomen. “Hou op met praten over golven van mobilisatie. Als je op een golf wacht, lijkt het of er niets gebeurt ”, schrijft hij. “Er zal een constante storm zijn. Constante oorlog en constante mobilisatie.”

Volgens de nieuwe wet worden oproepen voortaan verstuurd naar de postbussen van de gebruikers van een overheidsportaal, Gosoeloegi. Daarop kunnen Russen allerlei zaken regelen, van ziekenhuisbezoeken tot pensioenaanvragen. Zodra de oproep verstuurd is om op een rekruteringsbureau te verschijnen, is dat een wettelijke plicht. Wie geen Gosoeloegi-account heeft, wordt geacht de oproep binnen zeven dagen over de post te hebben gekregen. Tekenen voor ontvangst is niet meer nodig.

‘Digitale goelag’

Alle informatie van de personen die in aanmerking komen voor dienstplicht of mobilisatie wordt gedeeld met andere instanties. Daardoor kunnen weigeraars aan de grens worden tegengehouden. Hoger onderwijs volgen, een hypotheek aanvragen of een rijbewijs is er ook niet meer bij. Daar bovenop riskeren ontduikers van krijgsdienst als vanouds twee jaar gevangenisstraf. Critici spreken van een ‘digitale goelag’, wijzend op het beruchte Sovjetsysteem van strafkampen.

Rusland heeft door de oorlog in Oekraïne grote behoefte aan militairen. Volgens recentelijk gelekte Amerikaanse schattingen zijn daar rond 43.000 Russen gesneuveld, en 180.000 gewond.

De autoriteiten proberen met grootschalige campagnes vrijwilligers te rekruteren als beroepsmilitair. Hoewel het Kremlin heeft verklaard dat de mobilisatie van september vorig jaar in oktober was afgerond, ging de gedwongen rekrutering volgens critici wel door, op een lager pitje. Bij willekeurige acties kunnen Russen nog steeds oproepbevelen krijgen, en datzelfde is ook demonstranten tegen de oorlog overkomen.

