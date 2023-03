Dieren in verwoest Syrië hebben ook hulp nodig, zegt dierenorganisatie

Duizenden dieren zijn de afgelopen weken gered uit het puin in aardbevingsgebied in Syrië. Toch maakt dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters (Four Paws) zich zorgen: de verwoesting in Syrië is groot en de schaarse hulp gaat allereerst naar mensen. Daardoor is er weinig hulp voor dieren.

De hulp aan honden, katten, ezels, paarden, schapen en koeien komt in Turkije goed op gang, meldt Vier Voeters, dat ruim twee weken met een team in het gebied was. Als enige dierenhulporganisatie werd ze één dag toegelaten in het noordoosten van Syrië in de omgeving van stad Jindiris. De organisatie blijft daar lokale hulpverleners steunen.

Kat Leo werd na 18 dagen onder het puin gered

In het hele rampgebied deelde Vier Voeters 125.500 kilo dierenvoeding uit, waarvan 25.000 kilo in Syrië. Ook zijn medicijnen verstrekt en gewonde dieren zijn ter plaatse behandeld. Hulpverleners haalden dieren uit het puin en brachten ze naar klinieken of opvangcentra. Zo vertelt dierenarts Amir Khalil over de redding van kat Leo, die na 18 dagen onder het puin door hem werd behandeld en het nu weer goed maakt.

“De verhalen van de mensen en dieren die we hebben ontmoet zijn hartverscheurend”, zegt Khalil. “We hebben gezien hoe weinig de mensen nog hebben en hoe belangrijk hun dieren voor hen zijn. Er is gebrek aan alles. Mensen slapen in tenten en hopen op hulp. Ze zijn opgelucht dat we hun dieren verzorgen en medische hulp bieden.”

