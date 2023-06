Diepzeetoerisme kent geen regels, illustreert het Titan-ongeluk

De toeristische duikboot Titan is vermoedelijk al op zondag geïmplodeerd, enkele uren nadat het vanaf een Canadees schip te water was gelaten en de communicatie verloren was gegaan. De Amerikaanse marine heeft toen een signaal geregistreerd ‘dat overeenkomt met een implosie of explosie in de buurt van waar de Titan-onderzeeër opereerde’, zo citeert The Wall Street Journal een marinefunctionaris.

Dat zou betekenen dat de dagenlange reddingsoperatie daarna nooit enige kans van slagen had. Reddingsschepen voeren uit nadat de Amerikaanse kustwacht op dinsdag en woensdag klopgeluiden had geregistreerd. Maar die geluiden hadden vermoedelijk een andere herkomst, bevestigde een woordvoerder van de kustwacht tegenover persbureau Reuters.

Onmiddellijke dood

Als het schip zondag geïmplodeerd is, zijn de vijf passagiers van de Titan een onmiddellijke dood gestorven, en hebben ze niet dagenlang in angst gezeten over de slinkende zuurstofvoorraad.

Aan boord waren Stockton Rush, baas van het bedrijf dat de duikboot exploiteerde; Shahzada en Suleman Dawood, vader en zoon van een vermogende Pakistaanse familie, de Britse zakenman en avonturier Hamish Harding, en de Franse Titanic-expert Paul-Henri Nargeolet.

Aan de hoop op redding kwam donderdag een eind, toen een onbemande onderzeeër brokstukken van de Titan lokaliseerde op 3800 meter diepte. Lichamelijke resten vanaf die diepte bergen is onmogelijk.

De onderdelen van de Titan lagen op zo’n vijfhonderd meter van het wrak van de Titanic. Bezichtiging van het passagiersschip dat in 1912 verging was het doel van de onfortuinlijke reis van de Titan, waarvoor de passagiers ieder 230.000 euro neerlegden. Zeker 46 passagiers zijn eerder afgezonken met de Titan, die in 2021 in bedrijf werd genomen.

Extreem gevaar

Ex-directeur David Lochridge van OceanGate, het bedrijf dat eigenaar is van de Titan, klaagde al in 2018 dat het ‘experimentele’ vaartuig ‘passagiers blootstelt aan potentieel extreem gevaar’. Het systeem dat mankementen moet signaleren waarschuwt pas “op het moment dat een onderdeel dreigt te bezwijken – vaak pas milliseconden voor een implosie – en detecteert geen mankementen voordat er druk komt op de scheepswand”, stelde hij.

Anderen bekritiseerden de unieke samenstelling van materialen van de romp, die was opgebouwd uit een koolstofvezel en titanium. De nu omgekomen OceanGate-baas Stockton Rush wees de kritiek van de hand, en weigerde de Titan te laten keuren door scheepvaartinstanties, omdat die met hun langdurige procedures in zijn ogen de voortgang van de techniek belemmerden.

Schadeclaims

De vraag naar de veiligheid van het schip zal centraal staan als nabestaanden van de passagiers schadeclaims indienen. Alle passagiers van de Titan moesten een verklaring tekenen waarin ze de risico’s van een ongeluk aanvaardden en Oceangate vrijwaarden. Maar volgens juristen is zo’n verklaring niet rechtsgeldig als wordt aangetoond dat het bedrijf is tekortgeschoten.

Diepzeemissies voor – vermogende – toeristen is een nieuwe tak van de toerisme-industrie, die eigenlijk geen regels kent. “We staan met die duikboot-operaties in diepe wateren op het punt dat vergelijkbaar is met waar de luchtvaart zich bevond aan het begin van de twintigste eeuw”, zegt hoogleraar maritieme geschiedenis Salvatore Mercogliano tegen persbureau AP. “Er waren ongelukken voor nodig om wetten te maken.”

