Diefstal, zelfmoordmissies: buitenlandse militairen in Oekraïne klagen vergeefs

Een eenheid van het internationale legioen dat vecht voor het Oekraïense leger wordt geleid door een Poolse crimineel die vrouwelijke artsen seksueel lastigvalt en aanzet tot plundering van winkels voor eigen gewin. Twee Oekraïense commandanten sturen manschappen op onmogelijke missies de dood in, zo klagen militairen.

Dat meldt de Oekraïense nieuwssite Kyiv Independent, op basis van gesprekken met betrokkenen, klachten die waren opgestuurd naar Oekraïense instanties en een rapport van 78 pagina’s waarin de militairen hun aantijgingen hebben gebundeld. Vier maanden lang hebben de klagers vergeefs aangeklopt bij Oekraïense instanties, van het parlement tot het kantoor van president Zelenski, aldus de site.

De wantoestanden vinden volgens Kyiv Independent plaats in een van de twee onderdelen van het internationale legioen. Dit onderdeel valt onder de Oekraïense geheime dienst.

Een Amerikaanse strijder vertelt hoe zijn vooruitgeschoven eenheid bij de stad Mikolaiv in de steek gelaten werd door de achterhoede toen ze onder artillerievuur kwamen te liggen. Daarbij werd een militair gedood, en raakten drie anderen zwaargewond. Nadat de overigen waren teruggekeerd, stuurde de Oekraïense commandant ondanks protesten een nieuwe groep naar dezelfde positie, ten koste van vier doden en talrijke gewonden; de Brit Andrew Hill werd krijgsgevangen gemaakt en riskeert de doodstraf voor een ‘rechtbank’ in Donetsk.

Lid van een maffiabende

Veel klachten spitsen zich toe op een Poolse commandant, die zich kolonel Sasha Kuchynsky noemt. Maar volgens onderzoekers van Bellingcat en Kyiv Independent heet de man in werkelijkheid Piotr Kapuscinski en is hij prominent lid van een Poolse maffiabende. In 2014 zou hij naar Oekraïne zijn gevlucht.

Een Pools verzoek om uitlevering zou Oekraïne hebben geweigerd omdat ook in dat land onderzoeken tegen hem liepen wegens overvallen en verboden bezit van wapens en explosieven. Die aanklachten kwamen te vervallen toen hij na de Russische invasie in februari dienst nam in het Oekraïense leger.

Volgens de klachten stuurt ook deze Kuchynsky/Kapuscinski soldaten de dood in, maakt hij antisemitische opmerkingen tegen Joodse vrijwilligers en drukt hij wapens en materieel die bedoeld zijn voor het legioen achterover voor eigen gewin.

Kyiv Independent citeert militairen over de plundering, in juni, van een winkelcentrum in Lisistsjansk. ‘Ik hoorde dat Kuchynsky militairen van mijn eenheid beval om in te breken en meubels en elektronica te bemachtigen en verder alles van waarde”, getuigt een Canadese militair. In een filmpje op de site is te zien hoe sommige militairen dat bevel weigeren.

