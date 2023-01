Die legale Thaise joint, blijkt ineens niet zo legaal

Thailand zit in een lastige spagaat. Het roken van een joint werd vorig jaar toegestaan, maar dat leidde tot een explosie van cannabisgebruik. Het ministerie van volksgezondheid laat nu nadrukkelijk weten dat er slechts 0,2 procent THC – de hallucinerende waarde – in een joint mag zitten, en dat is bijna niets.

Een hoger gehalte is en blijft strafbaar. De straffen in Thailand, ook voor het in bezit hebben van softdrugs, zijn niet mals. In Nederland is de gemiddeld THC-waarde in nederwiet 17,2 procent en van geïmporteerde hasj ruim 35 procent, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Trimbos-instituut.

Economische redenen

De Thaise minister van volksgezondheid haalde vorig jaar cannabis van de lijst van verboden middelen af, vooral voor economisch gewin. Boeren schakelden massaal over op het kweken van cannabis en in veel toeristische centra doken coffeeshops op, op hoeken van straten in toeristenplaatsen als Pai werden tafeltjes neergezet om wiet verkopen.

Inderdaad kwamen er veel buitenlandse toeristen af op het nieuwe ganjaparadijs in het warme en zonnige Thailand. De cannabisbusiness groeide de afgelopen anderhalf jaar uit tot forse proporties en daarmee nam de kritiek ook toe in het land. Zeker toen er een foto verscheen van drie tienjarige jongetjes uit Pattaya die joints rookten.

Brochure met regels

De wet die het gebruik en de verkoop van cannabis moet reguleren, is nog steeds niet behandeld door het parlement in Bangkok. De minister van volksgezondheid legaliseerde cannabis op eigen gezag. Nu komt het ministerie met een brochure voor de buitenlandse toerist met tien regels voor het gebruik van hasj.

De belangrijkste daarvan is dat 0,2 procent THC in een joint de maximale sterkte is. Dat was al zo, maar niemand hield zich daaraan, omdat je dan net zo goed geen joint kan roken. Alleen voor medicinaal gebruik, vaak als druppels, is circa 2,5 procent THC toegestaan, alleen is daar een vergunning voor nodig.

Verder staan er vooral waarschuwingen in de tien geboden voor het roken van joints. Het is niet toegestaan onder de 20 jaar, zwangere vrouwen dienen zich van cannabis te onthouden en in de publieke ruimte mag de toerist niet high worden.

Boeren en wietverkopers boos

Onbeantwoord blijft de vraag: hoe wordt er gehandhaafd? Feitelijk is de meeste verkoop en het gebruik nog steeds strafbaar omdat er in de lokaal geproduceerde cannabis veel meer dan 0,2 procent THC zit. Het dilemma voor Thailand is de geest weer terug de fles in te krijgen. Maar als dat al lukt, zullen de toeristeninkomsten ook dalen.

Boeren, wietverkopers en coffeeshops zijn boos, want zij zien met deze voorschriften hun investeringen plots in rook opgaan. En toeristen lopen het risico gearresteerd te worden als ze cannabis bij zich hebben, want feitelijk gezien is het nog steeds een verboden substantie. In- en uitvoer van cannabis blijft een strafbaar feit, en daar staat een forse gevangenisstraf op.

Lees ook:

Onduidelijke wet zorgt voor wildgroei aan wietverkopers in Thailand.

De uitwerking van de Thaise cannabiswet laat op zich wachten en dit zorgt voor een juridisch vacuüm. Daar wordt op dit moment gretig gebruik van gemaakt door commerciële uitbaters. ‘Wij hopen dat we het nieuwe Amsterdam worden.’