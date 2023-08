Die blik van Trump zegt: jullie zijn nog lang niet van me af

Het was vakwerk, de mugshot van Donald Trump. Niet van de politiefotograaf die hem maakte - overbelichte haarpartij - maar van de ex-president.

De Amerikaanse media wachtten al maanden gespannen op dat historische beeld, het visuele bewijs dat het voormalige staatshoofd van de VS nu een gewone verdachte was. Bij eerder tegen hem begonnen strafzaken, in New York, Florida, en Washington DC, werd het door de autoriteiten niet nodig gevonden. Maar de sheriff van Fulton County, in Georgia, waar Trump terecht zal staan voor het leiden van een criminele organisatie, maakte voor niemand een uitzondering.

Wie verwachtte dat het de definitieve vernedering zou zijn voor Trump, verslaafd als hij is aan publiciteit en bewondering, kwam bedrogen uit. Arrestant P01135809 kijkt boos, maar niet verslagen. Zijn priemende blik, recht in de camera, zegt: je moet oppassen, dit is nog niet gedaan.

En de peilingen bevestigen dat. Tijdens het eerste Republikeinse debat van presidentskandidaten afgelopen woensdag mochten acht gegadigden voor de nominatie een paar uur doen alsof de strijd tussen hen ging, want Trump liet verstek gaan. Maar buiten die zaal zijn Ron DeSantis, Mike Pence, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Chris Christie, Tim Scott, Asa Hutchinson en Doug Burgum toch echt electorale dwergen.

Oud-president Donald Trump's historische mugshot, gemaakt door in Fulton County, Georgia. Beeld via REUTERS

Het lijkt er zelfs op dat de strafzaken tegen Trump hem alleen maar helpen in de peilingen. Hij staat in het meest recente gemiddelde van de politieke cijfersite FiveThirtyEight op 52 procent.

Vervolging gunstig voor Trump?

Dat al die vervolgingen gunstig voor hem zijn, is in ieder geval de interpretatie van zijn eigen campagnemedewerkers, die daarin een reactie zien van de Amerikanen op de politieke vervolging van hun kandidaat door Democratische aanklagers. Kort voor 4 april, de datum dat hij voor het eerst werd aangeklaagd, in New York, voor het boekhoudkundig wegmoffelen van zwijggeld voor een porno-actrice met wie hij naar bed was geweest, stond hij op een kleine 49 procent. In de week daarna steeg zijn aanhang onder Republikeinse kiezers naar 54 procent.

Sindsdien kwamen er nog twee strafklachten bij, over het achterhouden van documenten bij zijn vertrek uit het Witte Huis, en over het proberen terug te draaien van zijn verkiezingsnederlaag. Maar hij bleef onder de Republikeinse kiezers boven de 50 procent scoren.

Vertekend beeld

Het is mogelijk dat die peilingen een vertekend beeld geven, rapporteerden onlangs onderzoekers van de Temple University in Philadelphia. In die peilingen worden de deelnemers gevraagd naar de persoon op wie ze willen stemmen. Maar degenen die ‘Trump’ zeggen, menen de onderzoekers, bedoelen misschien iets anders: dat ze de strafzaken politiek gemotiveerd vinden, dat ze nog steeds een gunstige indruk van Trump hebben, of hem in elk geval liever niet af zouden vallen. Die algemene vraag werd in de peiling niet gesteld, dus konden ze dat gevoel alleen kwijt in de vraag over stemgedrag: ja, we stemmen weer voor hem. Terwijl ze daar misschien ondertussen toch over twijfelen.

De onderzoekers vergelijken de situatie van Trump met die van een Republikeinse kandidaat voor de Senaat in Alabama in 2017, Roy Moore. Die werd tijdens de campagne door drie vrouwen beschuldigd van aanranding, jaren geleden. In de peilingen leek het hem bij de Republikeinse kiezers niet te deren. Maar ook daar werd alleen gevraagd naar de voorgenomen stem, niet naar een algemene indruk van de man of geloof in de beschuldigingen. Bij de verkiezing zelf bleek dat vele Republikeinen toch naar de Democraat Doug Jones waren overgestapt of thuisgebleven.

Bij Moore was de fase van de voorverkiezingen al geweest toen de beschuldigingen op tafel kwamen. De Republikeinen hadden dus niet de gelegenheid alsnog iemand van onbesproken gedrag, als kandidaat naar voren te schuiven.

Bij Trump ligt dat anders. De eerste voorverkiezing is pas op 15 januari volgend jaar, in Iowa. Zelfs Republikeinen die op hem gesteld zijn, zouden langzamerhand kunnen redeneren dat, gezien al zijn strafrechtelijke bagage, een andere kandidaat meer kans heeft de algemene verkiezingen in november 2024 te winnen.

Ruime voorsprong

Maar daar ziet het nog niet naar uit. Zelfs als de onderzoekers uit Philadelphia gelijk hebben en Trumps huidige voorsprong in de peilingen vertekend is, dan nog lijkt hij, gezien de ruime achterstand die zijn concurrenten op hem hebben, de Republikeinse kandidaat te zullen worden.

Zijn de aanhangers van Trump dan zo verblind dat ze liever een Democraat in het Witte Huis zien dan een Republikein die niet Donald Trump heet? Sommigen ongetwijfeld, maar in het algemeen zijn Amerikaanse kiezers heus wel in staat om strategisch te stemmen. Dat leidt echter niet tot de goede conclusie als je het doet op basis van verkeerde informatie. En de gemiddelde Republikeinse kiezer, analyseerde de New York Times, lijdt op strategisch gebied aan een belangrijk waandenkbeeld: dat Joe Biden niet zomaar oud is, maar seniel.

De rechtse media hameren daar al sinds zijn aantreden op. Elke struikelpartij, elke verspreking, elk camerashot waarop het lijkt dat hij wegdommelt bij een belangrijke gebeurtenis wordt aangegrepen om het beeld te versterken dat de Amerikaanse president in feite een marionet is van zijn omgeving, en dat het steeds moeilijker wordt dat te verbergen.

Als dat waar is, dan hebben de aanhangers van Trump gelijk: in een tweegevecht met díe Biden kan elke Republikein het wel winnen, dus ook een met een beschadigde reputatie, zoals Trump.

In feite lijkt de situatie van de Republikeinen daarmee op die van de Democraten in 2016. Een schertsfiguur als Trump zou nooit kunnen winnen, redeneerden ze, dus een tamelijk impopulaire kandidaat als hun Hillary Clinton zou het heus wel redden.

Destijds bleek dat een kapitale fout van de Democraten. In 2024 zouden de Republikeinen wel eens in precies dezelfde val kunnen trappen.